logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Votação no STF para referendar decisão de Moraes começa às 18h

Maioria pela manutenção da decisão será formada com 3 votos favoráveis
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/11/2025 - 17:46
Brasília
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para às 18h desta terça-feira (25) uma sessão virtual para referendar as decisões do ministro Alexandre de Moraes que determinaram as execuções das condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais seis réus da trama golpista.

A votação vai começar com o voto de Moraes, que é relator do caso. Em seguida, os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia vão votar. 

A maioria de votos pela manutenção da decisão será formada com três votos favoráveis às execuções das condenações.

Somente os quatro ministros vão votar. No mês passado, o ministro Luiz Fux deixou o colegiado apos votar pela absolvição de Bolsonaro e foi para a Segunda Turma da Corte.

Mais cedo, o trânsito em julgado do processo foi reconhecido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, após o fim do prazo para apresentação de novos recursos, que terminou ontem (24).

No dia 14 deste mês, por unanimidade, a Primeira Turma da Corte rejeitou o primeiro recurso de Bolsonaro e de mais seis réus.

Relacionadas
Brasília (DF), 22/11/2025 - Manifestação em frente a sede da Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saiba os crimes cometidos por Bolsonaro e 6 aliados na trama golpista
Brasília (DF), 22/11/2025 - Movimentação na Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Confira onde vão ficar presos os sete condenados da trama golpista
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Moraes decide que Bolsonaro continuará preso na superintendência da PF
Edição:
Sabrina Craide
stf Primeira Turma do STF Bolsonaro preso Golpe de Estado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 25/11/2025 - Uso de IA entre alunos e professores do ensino médio exige protocolos e políticas de segurança. Foto: Ana/Cetic.br
Educação Uso de IA entre alunos e professores exige políticas de segurança
ter, 25/11/2025 - 17:59
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Votação no STF para referendar decisão de Moraes começa às 18h
ter, 25/11/2025 - 17:46
Brasília (DF), 22/11/2025 - Manifestação em frente a sede da Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Saiba os crimes cometidos por Bolsonaro e 6 aliados na trama golpista
ter, 25/11/2025 - 17:34
Bandeiras da UE e arco-íris em parada de Londres 25/6/2016 Reuters/Neil Hall/Proibida reprodução
Internacional Tribunal diz que toda a UE deve reconhecer casamento homoafetivo
ter, 25/11/2025 - 17:22
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Bolsonaro e demais condenados passam por audiência de custódia amanhã
ter, 25/11/2025 - 17:13
Sede do Superior Tribunal Militar (STM)
Justiça STM deverá julgar perda de patente de Bolsonaro e militares condenados
ter, 25/11/2025 - 16:27
Ver mais seta para baixo