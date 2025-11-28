logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Zanin autoriza julgar ação que acusa deputados do PL de corrupção

Segundo a PGR, eles cobravam propina para liberar emendas
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/11/2025 - 21:19
Brasília
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Cristiano Zanin durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou nesta quinta-feira (27) para julgamento a ação penal na qual a Procuradoria-Geral da República (PGR) pede a condenação de dois deputados federais e um suplente do PL pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa.

A liberação foi comunicada ao ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma da Corte, colegiado que será responsável pelo julgamento. Caberá ao ministro marcar a data do julgamento.

No processo, os deputados federais Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA) e o suplente Bosco Costa (PL-SE) são acusados de cobrar propina para a liberação de emendas parlamentares.

De acordo com a PGR, entre janeiro e agosto de 2020, os acusados solicitaram vantagem indevida de R$ 1,6 milhão para liberação de R$ 6,6 milhões em emendas para o município de São José de Ribamar (MA).

Outro lado

Durante a tramitação do processo,  Josimar Maranhãozinho declarou ao Supremo que as acusações da PGR contra o parlamentar se "mostram frágeis e desfundamentadas".

Os advogados de Bosco Costa defenderam a rejeição da denúncia por falta de provas. A defesa afirmou ao Supremo que a acusação está baseada em "diálogos de terceiros e anotações manuscritas desconhecidas de Bosco".

A defesa de Pastor Gil defendeu a ilegalidade das provas obtidas na investigação por entender que o caso deveria ter iniciado no STF, e não na Justiça Federal do Maranhão. Os advogados também acrescentaram que a denúncia é baseada em "hipóteses e conjecturas".

Relacionadas
Sede da Procuradoria-Geral da República
PGR pede condenação de deputados do PL por suspeita de propina
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
STF rejeita recursos de deputados do PL que viraram réus
Edição:
Sabrina Craide
Corrupção stf Cristiano Zanin
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política PL suspende atividades partidárias e salário de Bolsonaro
qui, 27/11/2025 - 21:46
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões
qui, 27/11/2025 - 21:35
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Cristiano Zanin durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Zanin autoriza julgar ação que acusa deputados do PL de corrupção
qui, 27/11/2025 - 21:19
Polícia Federal genérica
Geral PF desarticula quadrilha que vendia canetas emagrecedoras clandestinas
qui, 27/11/2025 - 21:15
Logo da Agência Brasil
Saúde Lote de vinagre de maçã da Castelo será recolhido; entenda
qui, 27/11/2025 - 20:45
Logo da Agência Brasil
Geral Justiça decide manter Marcinho VP em presídio federal
qui, 27/11/2025 - 20:16
Ver mais seta para baixo