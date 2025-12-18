logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Acusados de tentar explodir bomba em aeroporto se tornam réus no STF

Colegiado formou placar de 4 votos a 0 para abrir ação penal
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/12/2025 - 21:01
Brasília
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (17) tornar réus três acusados pela tentativa de explosão de um caminhão-tanque nos arredores do aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro de 2022.

O colegiado formou placar de 4 votos a zero para abrir uma ação penal contra os acusados George Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza.

Eles vão responder pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e atentado contra a segurança de transporte aéreo.

Os três acusados já foram condenados pela Justiça do Distrito Federal e estão presos.

Em maio de 2023, a Justiça apenou o empresário George Washington a nove anos e quatro meses de prisão. Alan Diego foi condenado a cinco anos e quatro meses. As condutas envolvem os crimes de explosão, causar incêndio e posse arma de fogo sem autorização.

A Agência Brasil busca contato com a defesa dos acusados. O espaço está aberto para manifestação. 

Relacionadas
São Paulo (SP) - 04/12/2025 - PF faz operação contra vazamento de fotos íntimas e abuso sexual infantojuvenil Foto: Polícia Federal
Desembargador federal preso pela PF é transferido para cadeia pública
O advogado, Frederick Wassef, concedem entrevista coletiva à imprensa. Foto: Pedro França/Agência Senado
Ex-advogado de Bolsonaro é condenado por injúria racial
Edição:
Maria Claudia
stf atentado à bomba aeroporto de brasília Golpe de Estado trama golpista
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Violência contra a mulher, criança e adolescente. Violência doméstica. Foto: Freepick
Justiça STF confirma benefício para mulheres vítimas de violência
qua, 17/12/2025 - 22:03
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Ordem do dia. Na pauta, o substitutivo da Câmara ao PL 3.824/2023, que institui a Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica - Mais Professores para o Brasil. Mesa: senador Eduardo Gomes (PL-TO); presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP); secretário-geral da Mesa do Senado Federal, Danilo Augusto Barboza de Aguiar. Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Política Senado aprova redução da pena de condenados pelo 8/1 e trama golpista
qua, 17/12/2025 - 21:27
Brasília (DF) 30/04/2024 Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado realiza audiência pública para ouvir o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ele vai falar sobre o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em agosto de 2023; e sobre transparência nos gastos ambientais de Itaipu Binacional.Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Política Agenda econômica e social do governo priorizou maioria, diz Rui Costa
qua, 17/12/2025 - 21:18
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Acusados de tentar explodir bomba em aeroporto se tornam réus no STF
qua, 17/12/2025 - 21:01
Perópolis (RJ), 06/04/2025 - Limpeza de ruas após fortes chuvas. Foto: Prefeitura de Petrópolis/Divulgação
Geral Aulas em Petrópolis devem ser retomadas nesta quinta-feira
qua, 17/12/2025 - 20:47
São Paulo (SP) 17/12/2025 .- O Ministério das Cidades lança na B3, em São Paulo, um projeto inédito de parceria público-privada para locação de imóveis do Minha Casa, Minha Vida. Serão beneficiadas quase 1.100 famílias por meio de locação social (aluguel mais em conta), em bairros do centro do Recife, como Boa Vista e São José. Evento que contou com a presença autoridades da habitação. Esq/ dir Manuel Renato Filho (Secretário Adjunto de Infraestrutura Social e Urbana), Augusto Henrique Alves Rabelo ( Secretário Nacional de Habitação), Felipe Curi ( Secretário de Habitação do Recife) . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Modelo de locação social visa reduzir problema habitacional no país
qua, 17/12/2025 - 20:40
Ver mais seta para baixo