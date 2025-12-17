logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Advogado de Bolsonaro é condenado por injúria racial

Prisão foi convertida em penas alternativas
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/12/2025 - 17:29
Brasília
O advogado, Frederick Wassef, concedem entrevista coletiva à imprensa. Foto: Pedro França/Agência Senado
© Pedro França/Agência Senado

A Justiça do Distrito Federal condenou nesta quarta-feira (17) o advogado Frederick Wassef, defensor de Jair Bolsonaro, por injúria racial contra uma atendente de pizzaria.

O advogado foi condenado a 1 ano e 9 meses de prisão, convertida para penas alternativas, e ao pagamento de R$ 6 mil por danos morais.

Ele foi denunciado pelo Ministério Público após ofender a atendente. O episódio ocorreu no dia 8 de novembro de 2020, em Brasília. 

De acordo com o processo, Wassef chamou a funcionária de “macaca” após ficar insatisfeito com o sabor da pizza.

“Após ser atendido e concluir a refeição, o denunciado dirigiu-se ao caixa e disse para a vítima que a pizza estava uma merda, tendo ela dito que apenas ele teria reclamado. O denunciado retrucou, ofendendo a vítima com termos preconceituosos, nos seguintes termos: Você é uma macaca, você come o que te derem”, diz a denúncia.

Ao julgar o caso, o juiz Omar Dantas Lima, 3ª Vara Criminal de Brasília, entendeu que o insulto ofendeu a dignidade da atendente.

“A expressão macaca, tão bem retratada na prova oral, carrega intenso desprezo e escárnio. A palavra proferida é suficiente para retratar a intenção lesiva”, afirmou o magistrado.

Em nota, o advogado disse que sua inocência será provada.

“O juiz julgou contra as provas concretas, inequívocas e incontestáveis do processo, ignorando a verdade fática e real, incorrendo em grave erro judicial. O juiz ignorou várias provas de mentiras, má-fé, falso testemunho e denunciação caluniosa que estão no processo a meu favor”, declarou Wassef.

Cabe recurso contra a decisão. 

Relacionadas
Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) promove audiência pública interativa para discutir a fiscalização das inserções de propagandas politicas eleitorais. À bancada, jornalista Oswaldo Eustáquio. Foto: Roque de Sá/Agência Senado
Justiça da Espanha nega extradição de blogueiro investigado pelo STF
Rio de Janeiro (RJ), 29/09/2025 – MPF pede que União assuma prédio e preserve acervo do antigo IML do RJ. Foto: Marcelo Del Negri/MPF-RJ
Justiça determina que governo do Rio remova acervo do antigo IML
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça suspende benefícios vitalícios durante prisão de Bolsonaro
Edição:
Fernando Fraga
Frederick Wassef Injúria Racial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 19/12/2025 - Presidente Lula participa do natal das Catadoras e visita a Expo Catadores 2025, no Anhembi. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
Meio Ambiente Catadores devem ser aplaudidos como agentes ambientais, diz Boulos
sex, 19/12/2025 - 17:26
Brasília (DF), 03/11/2023, Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida - Catedral de Brasília e a Esplanada dos ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Governo aposta em receitas extras para reforçar Orçamento em 2026
sex, 19/12/2025 - 17:25
19/12/2025 - Brasília - Promulgação da Emenda Constitucional nº 138 de 2025. Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Política Congresso aprova orçamento para 2026
sex, 19/12/2025 - 17:23
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça PF conclui que Bolsonaro precisa de cirurgia de hérnia
sex, 19/12/2025 - 16:55
O professor de Sociologia, Osvaldo Lima de Oliveira, se desdobra para dar conta do planejamento de aulas, reuniões e correções de trabalhos - Foto: Divulgação/ TV Brasil
Educação Professores podem acumular cargo público, decide Congresso
sex, 19/12/2025 - 16:51
Alcântara (MA) - 16/12/2025 FAB realiza últimos preparativos para lançamento do 1º foguete comercial em território brasileiro. O Foguete HANBIT-Nano, da start-up espacial Innospace, já está posicionado na plataforma do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). Foto: Sgt Vanessa Sonaly/ Divulgação
Geral Lançamento de foguete em Alcântara (MA) é adiado para 21h30
sex, 19/12/2025 - 16:41
Ver mais seta para baixo