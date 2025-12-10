logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Após colocar tornozeleira eletrônica, Rodrigo Bacellar é solto no Rio

Moraes autorizou soltura do presidente da Alerj
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/12/2025 - 21:41
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar. Foto: Thiago Lontra/ALERJ
© Thiago Lontra/ALERJ

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi liberado após a instalação da tornozeleira eletrônica às 19h10, na Superintendência da Polícia Federal, onde o parlamentar estava preso.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), expediu nesta terça-feira (9) o mandado de soltura de Bacellar após a Alerj ter decidido pela revogação da prisão preventiva do parlamentar

Pela decisão, além do uso da tornozeleira eletrônica, Bacellar deverá permanecer afastado da presidência e cumprir recolhimento domiciliar, proibição de se comunicar com outros investigados, suspensão de porte e arma, além da entrega dos passaportes.

O deputado estadual Rodrigo Bacellar foi preso durante a Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal (PF), que investiga o vazamento de informações sigilosas sobre a Operação Zargun, que prendeu o deputado estadual TH Joias. TH Joias está preso, desde setembro, acusado de intermediar a compra e venda de armas para o Comando Vermelho.

 

 

 

 

 

 

Relacionadas
Brasília - 04/11/2025 - A comissão parlamentar de inquérito (CPI) que vai investigar o crime organizado no país foi instalada e o Presidente eleito foi o Senador, Fabiano Contarato e o relator o Senador, Alessandro Vieira. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
CPI do Crime convoca Bacellar, presidente da Alerj solto por colegas
Edição:
Carolina Pimentel
bacellar Alerj Moraes Tornozeleira Eletrônica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Gabrielzinho bate recorde mundial na natação na Paralimpíada 2024
Esportes Prêmio Brasil Paralímpico consagra estrelas da natação
ter, 09/12/2025 - 22:31
Corumbá (MS), 30/06/2024 - Brigadistas da comunidade quilombola Kalunga, em Goiás, chegam ao Pantanal como reforço na equipe do Prevfogo/Ibama e enfrentam vegetação densa em seu primeiro dia de combate na região. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Governo lança painel inédito para rastrear gastos ambientais
ter, 09/12/2025 - 22:27
Brasília 27/11/2025 - Sessão do Congresso Nacional durante sessão plenária semipresencial para análise de vetos presidenciais. Presidentes, Hugo Motta e Davi alcolumbre. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Política Câmara retoma trabalhos após retirada à força de Braga
ter, 09/12/2025 - 22:16
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar. Foto: Thiago Lontra/ALERJ
Justiça Após colocar tornozeleira eletrônica, Rodrigo Bacellar é solto no Rio
ter, 09/12/2025 - 21:41
Brasília (DF), 09/12/2025 - Deputado Glauber Braga (PSOL) é retirado da mesa da presidencia da camâra dos deputados por seguranças. Frame Deputado Glauber Braga/Facebook
Política Entidades condenam retirada da imprensa na Câmara
ter, 09/12/2025 - 21:27
Brasília (DF) 24/07/2023 - Fachada do ministério da fazenda, nesta segunda feira o CEO da Braskem, Roberto Bischoff se reuniu no ministério com o ministro da pasta, Fernando Haddad. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Estatais federais em dificuldade poderão pedir aportes da União
ter, 09/12/2025 - 21:04
Ver mais seta para baixo