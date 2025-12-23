logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Bolsonaro deve ser internado amanhã para realizar cirurgia

Ele pode ser operado na quinta-feira no Hospital DF Star, em Brasília
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/12/2025 - 13:58
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 29/06/2023 - O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarca no aeroporto Santos Dumont e fala sobre o julgamento no TSE que pode torná-lo inelegível. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o ex-presidente seja internado nesta quarta-feira (24) para realizar a cirurgia indicada por médicos particulares e peritos da Polícia Federal (PF).

Segundo os advogados, Bolsonaro deve ser operado na quinta-feira (25), no Hospital DF Star, em Brasília.

A manifestação dos advogados foi solicitada pelo próprio ministro, que já autorizou Bolsonaro a deixar a prisão para fazer o procedimento, mas pediu que a defesa indicasse a data da cirurgia.

Os advogados informaram que o ex-presidente precisa ser internado amanhã para realizar os exames pré-operatórios.

“Requer-se que o peticionário seja conduzido e internado no Hospital DF Star, na data de amanhã, quarta-feira, dia 24 de dezembro, a fim de que possa ser submetido aos exames necessários e preparatórios ao procedimento cirúrgico”, disse a defesa.

Bolsonaro passará por uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal e quadro de soluço persistente. Segundo os advogados, a internação deve durar de cinco a sete dias.

Um laudo oficial elaborado por peritos da PF também indicou a necessidade de realização da cirurgia.

Bolsonaro está preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação pela trama golpista.

 

Relacionadas
A cúpula maior, voltada para cima, abriga o Plenário da Câmara dos Deputados.
Câmara cancela passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro e Ramagem
Brasília (DF), 20/05/2025 - Ministro Alexandre de Moraes participa da Primeira Turma do STF que julga denúncia sobre o núcleo 3 da PET 12.100. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Moraes autoriza Bolsonaro a fazer cirurgia, mas nega prisão domiciliar
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
PF conclui que Bolsonaro precisa de cirurgia de hérnia
Edição:
Valéria Aguiar
Jair Bolsonaro cirurgia Hospital DF Star trama golpista internação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Erilene (27 anos), Mauro (05 anos) Elias (06 meses) - Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Calendário do Bolsa Família em 2026 está disponível
ter, 23/12/2025 - 16:09
Rio de Janeiro (RJ), 23/12/2025 – Consumidores fazem compras na antevéspera de Natal no Saara, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Bras
Economia Comércio popular do Rio tem movimentação intensa às vésperas do Natal
ter, 23/12/2025 - 15:59
Recepção do Fórum Social Mundial, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
Geral Lula sanciona porte de arma para policiais legislativos estaduais
ter, 23/12/2025 - 15:43
Edifício sede da Petrobras
Economia Federações se dividem sobre futuro da greve na Petrobras
ter, 23/12/2025 - 15:35
Brasília (DF) 26/09/2023 General, Augusto Heleno durante depoimento a CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Heleno deixa Comando Militar para cumprir prisão domiciliar
ter, 23/12/2025 - 14:52
Caminhões trafegam pela BR-040
Geral PRF reforça fiscalização em rodovias federais na Operação Natal
ter, 23/12/2025 - 14:35
Ver mais seta para baixo