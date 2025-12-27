logo ebc
Bolsonaro passa por nova cirurgia para tratar quadro de soluço

Ex-presidente já tinha feito cirurgia de hérnia inguinal
Agência Brasil
Publicado em 27/12/2025 - 16:35
Brasília
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma nova cirurgia neste sábado (27).

O procedimento foi realizado no nervo frênico, responsável pelo controle do diafragma. A cirurgia busca aliviar os sintomas de soluço permanente do ex-presidente.

“Já são noves meses de luta e de angústia com soluções diários”, escreveu Michelle nas redes sociais.

Na quinta-feira (25), Bolsonaro realizou uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal.

O ex-presidente foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a deixar a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação pela trama golpista.

Brazil's former President Jair Bolsonaro stands at his home while under house arrest, amid the final phase of his trial, accused of plotting a coup after his electoral defeat, in Brasilia, Brazil, September 3, 2025. REUTERS/Diego Herculano REFILE - CORRECTING DATE FROM
Bolsonaro inicia reabilitação pós-operatória
Ex.Presidente Jair Bolsonaro. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo
Bolsonaro é submetido à cirurgia para tratamento de hérnia bilateral
Carolina Pimentel
