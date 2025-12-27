logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Bolsonaro passou por nova cirurgia para tratar soluço, diz Michelle

Ex-presidente já tinha feito cirurgia de hérnia inguinal
Agência Brasil
Publicado em 27/12/2025 - 16:35
Brasília
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma nova cirurgia neste sábado (27).

O procedimento foi realizado no nervo frênico, responsável pelo controle do diafragma. A cirurgia busca aliviar os sintomas de soluço permanente do ex-presidente.

“Já são noves meses de luta e de angústia com soluções diários”, escreveu Michelle nas redes sociais.

Na quinta-feira (25), Bolsonaro realizou uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal.

O ex-presidente foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a deixar a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação pela trama golpista.

Relacionadas
Brazil's former President Jair Bolsonaro stands at his home while under house arrest, amid the final phase of his trial, accused of plotting a coup after his electoral defeat, in Brasilia, Brazil, September 3, 2025. REUTERS/Diego Herculano REFILE - CORRECTING DATE FROM
Bolsonaro inicia reabilitação pós-operatória
Ex.Presidente Jair Bolsonaro. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo
Bolsonaro é submetido à cirurgia para tratamento de hérnia bilateral
Edição:
Carolina Pimentel
Bolsonaro soluço stf Golpe de Estado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Trama golpista: prisões são mantidas após audiência de custódia
sab, 27/12/2025 - 19:17
Rio de Janeiro - Operação policial após ataques às bases das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) nas comunidades do Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, em Copacabana. (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Política Deputado vai à Justiça para derrubar “gratificação faroeste” no Rio
sab, 27/12/2025 - 18:53
Brasília (DF) – Ministro do Supremo Tribunal Federal-STF, Dias Toffoli. Foto: ASCOM/STF
Justiça Toffoli mantém participação de diretor do BC em acareação do Master
sab, 27/12/2025 - 18:42
Rio de Janeiro (RJ), 27/12/2025 - Padre Omar. Foto: padreomaroficial/Instagram
Cultura Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, faz show na Lagoa
sab, 27/12/2025 - 18:18
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Bolsonaro passa por cirurgia após crise de soluço
sab, 27/12/2025 - 17:59
renan lodi, atlético-mg, futebol
Esportes Atlético-MG anuncia o lateral-esquerdo Renan Lodi
sab, 27/12/2025 - 17:33
Ver mais seta para baixo