Bolsonaro passou por nova cirurgia para tratar soluço, diz Michelle
Ex-presidente já tinha feito cirurgia de hérnia inguinal
Agência Brasil
Publicado em 27/12/2025 - 16:35
Brasília
A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma nova cirurgia neste sábado (27).
O procedimento foi realizado no nervo frênico, responsável pelo controle do diafragma. A cirurgia busca aliviar os sintomas de soluço permanente do ex-presidente.
“Já são noves meses de luta e de angústia com soluções diários”, escreveu Michelle nas redes sociais.
Na quinta-feira (25), Bolsonaro realizou uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal.
O ex-presidente foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a deixar a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação pela trama golpista.
