logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Buscas da PF na Câmara têm como alvo ex-assessora de Lira

Mandado do STF também miravam R$ 4 bi de “orçamento secreto”
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/12/2025 - 13:24
Brasília
Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência

A ex-assessora do deputado Arthur Lira (PP-AL) Mariângela Fialek foi o alvo do cumprimento de mandados de busca e apreensão na Câmara dos Deputados pela Polícia Federal (PF), nesta sexta-feira (12). Conhecida como “Tuca”, ela trabalhou para o deputado quando ele presidia a Casa. 

As diligências foram autorizadas pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). As investigações apontam a ex-assessora como responsável por enviar ordens para comissões determinando a liberação de emendas parlamentares do chamado “orçamento secreto”, como ficou conhecida a destinação de verbas públicas sem identificação do político que fez a indicação ou dos beneficiários finais.

As investigações tiveram como ponto de partida o depoimento de seis deputados e de uma servidora. Segundo os relatos, Tuca encaminhava a comissões ofícios da Presidência da Câmara ordenando a liberação de emendas em especial para Alagoas, estado do parlamentar. 

A ex-assessora de Lira, que hoje possui um cargo no gabinete da presidência do PP na Câmara, já havia tido o sigilo telemático quebrado, mas a PF apontou a necessidade de realizar buscas após constatar a ausência de mensagens salvas em aparelhos ou nuvens de dados, embora tenha encontrado indícios da prática de crimes. 

Ao autorizar as buscas, Dino justificou a medida “ante a concreta possibilidade de que a representada tenha adotado condutas voltadas a impedir a realização de backup de seus dados mais sensíveis em ambiente de nuvem, mantendo acervo em meios físicos (papéis, máquinas, etc)”. O ministro frisou que os indícios apontam para “uma atuação contínua, sistemática e estruturada” na organização do orçamento secreto. 

Nesse contexto, o ministro afirmou que as buscas em gabinete da Câmara se justificam “pelo fato de manter maior potencial probatório, considerando que as ações sob suspeita seriam empreendidas justamente no contexto da rotina de desempenho funcional da investigada na Casa Legislativa”.

Dino é relator também de uma ação em que o Supremo vedou as práticas do orçamento secreto, obrigando que a Câmara adotasse critérios mínimos de transparência e rastreabilidade do dinheiro público até o destinatário final. 

Atualmente, tramitam no Supremo variadas investigações sobre desvios de recursos de emendas parlamentares oriundas do orçamento secreto. 

Conta de padaria

A participação de Tuca na organização e imposição do orçamento secreto foi relatada à PF por seis parlamentares. São eles: os deputados Glauber Braga (Psol-RJ), José Rocha (União-BA),  Adriana Ventura (Novo-SP), Fernando Marangoni (União-SP), Dr. Francisco (PT-PI) e do senador Cleitinho (Republicanos-MG). 

As falas reforçam a suspeita de que havia “redirecionamento forçado” de recursos de emendas por Lira, sublinhou o ministro Flávio Dino. 

Em relatório parcial, a PF destacou como desde 2020 Tuca ocupou diversos cargos estratégicos em empresas públicas e no Legislativo, sempre por indicação de Lira, que a permitissem manipular o direcionamento de emendas. 

Após encontrarem uma anotação à mão que coincide com o direcionamento de emendas, os investigadores destacaram “o incomum desapego à formalidade” na formulação do Orçamento da União. 

“Uma anotação à mão, realizada de maneira rudimentar, foi responsável pela realocação de recursos de um Município para outro. Lamentavelmente, não há como não comparar a maneira de controlar e organizar o orçamento secreto coordenado por TUCA a uma ‘conta de padaria’”, escreveram os investigadores. 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 25/06/2025 - Polícia Federal - PF - deflagra operação em combate ao crime de armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil. Foto: PF/Divulgação
Polícia Federal cumpre mandados na Câmara dos Deputados
Brasília (DF), 10/12/2025 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de cerimônia de anúncios dos projetos habilitados do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS) e dos anúncios de seleção do Novo PAC 2025, nas modalidades de abastecimento de água urbano e rural e de esgotamento sanitário urbano. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula decidirá sobre PL da Dosimetria quando texto chegar ao Executivo
Brasília 04/02/2025- Foto feita em 07/02/2023 - Memorial com imagens e objetos destruídos do STF é montado na entrada do plenário. Entre os itens expostos, há a Constituição queimada (Foto), pedras portuguesas e bolas de gude usadas na destruição das vidraças, vidros estilhaçados e um vaso histórico português quebrado. 'Eles não conseguiram destruir o espírito da democracia’', disse Rosa Weber ao abrir a sessão'. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Sociedade civil pede ao Senado rigor na análise do PL da Dosimetria
Edição:
Aline Leal
stf Polícia Federal orçamento secreto Tuca Arthur Lira
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça Denunciados por atentado à bomba em Brasília podem se tornar réus
sex, 12/12/2025 - 14:15
12/12/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 13ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos. Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) – Brasília (DF). Foto: Ricardo Stuckert / PR
Direitos Humanos Projeto cria política de proteção de defensores de direitos humanos
sex, 12/12/2025 - 13:47
Dinheiro
Economia Segunda parcela do décimo terceiro deve ser depositada até esta sexta
sex, 12/12/2025 - 13:43
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
Saúde Governo lança sistema que permite autoexclusão em sites de apostas
sex, 12/12/2025 - 13:31
Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília
Justiça Buscas da PF na Câmara têm como alvo ex-assessora de Lira
sex, 12/12/2025 - 13:24
Bola oficial da Copa do Mundo de 2026 na Cidade do México 03/10/2025 REUTERS/Luis Cortes
Esportes Grupo de torcedores acusa Fifa de impor ingressos "extorsivos" na Copa
sex, 12/12/2025 - 12:24
Ver mais seta para baixo