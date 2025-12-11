logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Defesa de Bolsonaro pede autorização para realizar exame na prisão

Moraes determinou que ele passe por uma perícia médica oficial
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/12/2025 - 19:04
Brasília
Brasília (DF), 22/11/2025 - Movimentação na Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

A defesa de Jair Bolsonaro pediu nesta quinta-feira (11) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que um médico faça um exame de ultrassonografia no ex-presidente. Segundo os advogados, o procedimento terá que ser dentro das instalações da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Bolsonaro está preso em uma sala da superintendência, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação na ação penal da trama golpista.

O pedido para realização de exame foi feito após Moraes determinar que Bolsonaro passe por uma perícia médica oficial, que deve ser realizada pela própria PF, no prazo de 15 dias.

Os advogados solicitaram autorização para entrada do médico Bruno Luís Barbosa Cherulli na PF para realização do exame com um equipamento portátil de ultrassom. O procedimento será realizado nas regiões inguinais direita e esquerda.

“Trata-se de procedimento não invasivo, rápido, que não exige sedação ou estrutura hospitalar, podendo ser plenamente realizado in loco, garantindo, assim, que as imagens e laudos correspondentes sejam disponibilizados imediatamente à Polícia Federal para subsidiar a perícia já determinada por Vossa Excelência”, disse a defesa.

A defesa disse que a medida é necessária para atualizar os exames do ex-presidente. Mais cedo, ao determinar a realização da perícia, Moraes disse que os exames apresentados por Bolsonaro para pedir autorização para realizar uma cirurgia e cumprir prisão domiciliar são antigos.

“A medida visa exclusivamente suprir a atualidade dos exames, ponto expressamente destacado no despacho, e facilitar a pronta conclusão da perícia oficial, sem qualquer impacto no fluxo decisório estabelecido”, completou a defesa.

Na terça-feira (9), os advogados de Bolsonaro afirmaram que o ex-presidente apresentou piora no seu estado de saúde e pediram que ele seja levado imediatamente ao Hospital DF Star, em Brasília, para realizar uma cirurgia.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 29/06/2023 - O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarca no aeroporto Santos Dumont e fala sobre o julgamento no TSE que pode torná-lo inelegível. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Após pedido de cirurgia, Moraes manda PF fazer perícia em Bolsonaro
Brazil's former President Jair Bolsonaro stands at his home while under house arrest, amid the final phase of his trial, accused of plotting a coup after his electoral defeat, in Brasilia, Brazil, September 3, 2025. REUTERS/Diego Herculano REFILE - CORRECTING DATE FROM
Defesa pede autorização para Bolsonaro deixar prisão e fazer cirurgia
Edição:
Sabrina Craide
Bolsonaro preso Jair Bolsonaro Alexandre de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita a estandes de Ministérios e cerimônia de abertura da Caravana Federativa. Expominas BH – Belo Horizonte (MG) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política “Estado tem que chegar aos mais pobres”, diz Lula em evento em MG
qui, 11/12/2025 - 19:50
Logo da Agência Brasil
Justiça Moraes anula decisão da Câmara que manteve mandato de Zambelli
qui, 11/12/2025 - 19:48
Caeté (MG), 26/09/2025 - BR-381 começa a cobrança em sistema free flow neste sábado. Foto: Nova381/Divulgação
Justiça MPF entra com ação para que Free Flow opere imediatamente com desconto
qui, 11/12/2025 - 19:29
Brasília (DF), 22/11/2025 - Movimentação na Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Defesa de Bolsonaro pede autorização para realizar exame na prisão
qui, 11/12/2025 - 19:04
11/12/2025 - Leilão da BR-381/MG/SP – Fernão Dias - Leilão da concessão de 569 km da Fernão Dias, rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte. Foto: Frame/Youtube Ministério dos Transportes
Economia Ministro dos Transportes prevê 14 leilões rodoviários no país em 2026
qui, 11/12/2025 - 18:31
gado boi vaca rebanho
Política Bois exportados vivos: ONGs denunciam precariedade e riscos ambientais
qui, 11/12/2025 - 18:24
Ver mais seta para baixo