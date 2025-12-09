logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Defesa pede absolvição de delegada denunciada pela trama golpista

Eugênio Aragão negou participação de Marília de Alencar no caso
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/12/2025 - 17:11
Brasília
O ex-ministro Eugênio Aragão, advogado responsável pela assessoria jurídica eleitoral do PT, concede entrevista coletiva para esclarecer questões que envolvem a campanha do Partido dos Trabalhadores no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
© Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

A defesa da ré Marília de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça, pediu nesta terça-feira (9) a absolvição da acusação de participação na trama golpista ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro.

A sustentação da defesa ocorreu durante a sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que pode condenar Marília e mais cinco réus do núcleo 2 da trama golpista.

De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), Marília, que é delegada da Polícia Federal, foi responsável pelo business intelligence (levantamento) de dados usado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para realização de blitze e dificultar a circulação de eleitores do Nordeste durante o segundo turno das eleições de 2022.

Segundo o advogado Eugênio Aragão, o objetivo do levantamento de dados era verificar a atuação do crime organizado durante o pleito. Além disso, Aragão disse que não há provas de que a pesquisa foi "parar nas mãos" de Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, que também é réu.

De acordo com ele, "o plano de operação, segundo policiais ouvidos na instrução, era feito de forma descentralizada, pelas superintendências em cada estado, ou seja, eram elas que escolhiam os pontos onde fariam as barreiras".

O advogado também garantiu que Marília não tinha ligação pessoal com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, condenado no Núcleo 1.

"Não havia absolutamente nenhuma relação pessoal dela com o ministro de Estado", completou.

A sessão prossegue com as sustentações das defesas dos demais réus.

Núcleo 2

A ação penal envolve, além de Marília de Alencar, Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro; Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro; Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF); Mário Fernandes, general da reserva do Exército; e Fernando de Sousa Oliveira, ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça.

Os réus são acusados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Relacionadas
09/12/2025 - Brasília - O advogado Eduardo Kuntz, durante Julgamentos da Ação Penal 2693 - Núcleo 2 Foto: Rosinei Coutinho/STF
Defesa de ex-assessor de Bolsonaro nega monitoramento ilegal de Moraes
09/12/2025 - Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no julgamentos da Ação Penal 2693 - Núcleo 2. Foto: Gustavo Moreno/STF
PGR insiste pela condenação de mais seis réus por trama golpista
Primeira Turma do STF julga denúncia sobre o núcleo 3 da PET 12.100 Foto: Rosinei Coutinho/STF
Moraes nega incluir ministro Fux em julgamento do núcleo 2
Edição:
Juliana Andrade
stf trama golpista Golpe de Estado núcleo 2
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) - 09/12/2025 - A Defesa Civil age em apoio ao município de Flores da Cunha - Foto: Soldado Lucas Oliveira/ASCOM/Defesa Civil RS
Meio Ambiente Tornado na Região Sul deixa três mortos em Santa Catarina
ter, 09/12/2025 - 19:03
O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, durante entrevista coletiva sobre a Operação Eleições 2022 no segundo turno.
Justiça Defesa de ex-diretor da PRF nega atuação para barrar eleitores de Lula
ter, 09/12/2025 - 18:59
Brasília 03/12/2025 Senador e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, durante discurso contra o STF. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Política Alcolumbre quer pautar projeto da dosimetria assim que sair da Câmara
ter, 09/12/2025 - 18:58
Residencial Crixá, em São Sebastião
Economia Caixa libera contratação de mais de um financiamento imobiliário
ter, 09/12/2025 - 18:57
Brasília (DF), 19/08/2025 - O ministro da Educação, Camilo Santana, participa de café da manhã com jornalistas, para falar sobre medidas a serem tomadas sobre cursos de Medicina mal avaliados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), aplicado pelo MEC. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Educação Instituto Federal em SC terá 2 novos campi para atender 2,8 mil alunos
ter, 09/12/2025 - 18:52
Supermercados, alimentos, cesta básica Foto: EBC/Arquivo
Economia Preço da cesta básica de alimentos cai em 24 capitais, diz pesquisa
ter, 09/12/2025 - 18:37
Ver mais seta para baixo