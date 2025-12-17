logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Desembargador federal preso pela PF é transferido para cadeia pública

Magistrado estava detido na Superintendência da Polícia Federal no Rio
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/12/2025 - 19:05
Rio de Janeiro
São Paulo (SP) - 04/12/2025 - PF faz operação contra vazamento de fotos íntimas e abuso sexual infantojuvenil Foto: Polícia Federal
© Polícia Federal

Preso na última terça-feira (16), o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi transferido nesta quarta (17) para a Cadeia Pública Constantino Cokotós, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

O magistrado passou a noite na cadeia após ter a prisão preventiva confirmada em audiência de custódia realizada na terça, na sede da Superintendência da Polícia Federal, onde estava desde o cumprimento do mandado expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O desembargador é investigado na segunda fase da Operação Unha e Carne, que prendeu, no começo do mês, o então presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil). O parlamentar é acusado de vazar informações de uma operação da PF para o alvo da ação, o também deputado estadual TH Jóias, suspeito de ter ligações com o Comando Vermelho.

O ex-presidente da Alerj foi solto e não perdeu o cargo devido a uma votação no plenário da Casa, mas foi destituído por Moraes da presidência da assembleia legislativa e cumpre medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e o impedimento de sair depois das 19h, exceto em dias de sessões na Alerj que ultrapassem esse horário. Bacellar teve também de entregar o passaporte e porte de arma.

Vazamento

A segunda fase da Operação Unha e Carne investiga o vazamento de informações sigilosas da Operação Zargun, que prendeu, no dia 3 de setembro deste ano, o então deputado estadual Thiego Raimundo de Oliveira Santos, conhecido como TH Joias, e outras 14 pessoas por envolvimento com facções criminosas. O desembargador Júdice Neto é relator do processo contra TH Joias, e a PF aponta suspeita de que ele repassou as informações a Bacellar, com quem tinha "estreita relação"

As ações foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e estão no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635/RJ (ADPF das Favelas), que determina à PF investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos no estado e conexões com agentes públicos.

Operação Zarkun

A 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a. Região (TRF 2) analisará, na quinta-feira (18), o processo relacionando à Operação Zarkun.

O colegiado vai deliberar sobre o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o deputado TH Joias e demais investigados no inquérito, que apura ligações com a facção Comando Vermelho.

O julgamento estará sob a relatoria do desembargador federal Júlio de Castilhos, revisor do desembargador federal Judice Neto, relator original do caso que está preso e afastado do TRF2 por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes. A sessão, composta por oito membros, será presidida pelo desembargador federal Wanderley Sanan Dantas.

Ainda no que se refere ao desembargador afastado, o seu gabinete passou a ser ocupado pelo juiz federal convocado Marcelo Leonardo Tavares, designado pelo presidente do TRF2, desembargador federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar. Foto: Thiago Lontra/ALERJ
PF aponta "estreita relação" entre desembargador preso e deputado
02/06/2023 - Brasília - A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (2) uma operação para reprimir a pornografia infantil. Foto: Polícia Federal/ Divulgação
Desembargador é preso por operação que investiga presidente da Alerj
Penitenciária federal de segurança máxima de Brasília.
Em presídio de Brasília, TH Joias cumpre regime diferenciado
Edição:
Vinicius Lisboa
Macário Ramos Júdice Neto TRF2 TH Jóias Operação Zargun Rodrigo Bacellar Alexandre de Moraes stf PF Comando Vermelho
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar
Economia Dólar sobe para R$ 5,52 e alcança maior valor em quatro meses
qua, 17/12/2025 - 19:50
Logo da Agência Brasil
Direitos Humanos Trabalhadores processam Volkswagen por regime análogo à escravidão
qua, 17/12/2025 - 19:45
troféu copa do mundo
Esportes Fifa concorda com aumento de 50% no prêmio da Copa do Mundo de 2026
qua, 17/12/2025 - 19:31
Brazil's former President Jair Bolsonaro stands at his home while under house arrest, amid the final phase of his trial, accused of plotting a coup after his electoral defeat, in Brasilia, Brazil, September 3, 2025. REUTERS/Diego Herculano REFILE - CORRECTING DATE FROM
Justiça Bolsonaro pede autorização para fazer fisioterapia na prisão
qua, 17/12/2025 - 19:20
Brasília (DF), 22/11/2025 - Tornozeleira do ex-presidente Jair Bolsonaro com marcas de tentativa de violação. Foto: SEAP/Divulgação
Justiça Laudo da PF confirma que Bolsonaro usou solda para romper tornozeleira
qua, 17/12/2025 - 19:13
Alunos em sala de aula. Foto: Sam Balye/Unsplash
Política Senado aprova política nacional de incentivo à formação de professores
qua, 17/12/2025 - 19:09
Ver mais seta para baixo