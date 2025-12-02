logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Dino pede explicação ao Legislativo e Executivo sobre desvios no Dnocs

PF apura desvio de R$ 22 milhões por meio de emendas parlamentares
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/12/2025 - 13:09
undefined
Sessão plenária do STF. 29/02/2024 - Ministro Flávio Dino na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
© Rosinei Coutinho/SCO/STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu cinco dias para que a Câmara dos Deputados, o Senado e o governo federal expliquem as irregularidades investigadas no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). 

Na última semana o ministro autorizou uma operação da Polícia Federal (PF) para apurar o desvio que podem chegar até R$ 22 milhões em obras de pavimentação viária executadas pelo Dnocs, órgão federal ligado ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. O dinheiro é oriundo de emendas parlamentares. 

A investigação surgiu a partir de relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) que fiscalizaram contratos firmados pelo Dnocs entre os anos de 2021 e 2023. O órgão constatou diversas irregularidades, incluindo a apresentação de fotos de outros locais para comprovar a realização de obras nunca realizadas. 

A CGU destacou que as contratações do Dnocs tiveram como critério apenas a existência de orçamento disponibilizado por emendas parlamentares, sem levar em consideração a real necessidade do gasto. No período, órgão fechou R$ 1,8 bilhão em contratos, dos quais cerca de 60% foram para obras de pavimentação viária (R$ 748 milhões) e aquisição de máquinas e equipamentos (R$ 355 milhões). 

“Tal cenário parece indicar o desvirtuamento da atuação do Dnocs, com grave comprometimento da legalidade, da eficiência e da integridade do gasto público, especialmente no que toca aos recursos provenientes de emendas”, afirmou Dino na decisão desta terça-feira (2). 

O ministro escreveu ainda que, “a despeito da relevância institucional da autarquia no combate à insegurança hídrica, é inadmissível que sua atuação tenha exposto ou venha a expor o patrimônio público a perdas expressivas e continuadas”.

Dino determinou que a Advocacia-Geral da União (AGU) e as advocacias da Câmara e do Senado se manifestem em cinco dias sobre a situação. A decisão foi proferida na ação de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) que fiscaliza a constitucionalidade da aplicação de emendas parlamentares.

 O PSOL, partido autor da ação, tem o mesmo prazo para também se manifestar sobre os desvios no Dnocs. 

Relacionadas
Jurista Walfrido Warde defende combate unificado ao crime organizado
Jurista defende combate unificado ao avanço do crime organizado
PF prende no Maranhão suspeitos de desviar verbas do orçamento secreto
Operação da PF mira obras financiadas com emendas parlamentares
São Paulo (SP), 17/03/2025 - O ministro do Supremo Tribunal Federal - STF, Flávio Dino, fala sobre
Eventuais crimes em emendas Pix antigas serão apurados, garante Dino
Edição:
Amanda Cieglinski
Flávio Dino CGU Dnocs Emendas Parlamentares stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 02/12/2025 - Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado durante reunião para votar o projeto de lei (PL 5.473/2025) que aumenta tributos para as fintechs e outras instituições financeiras. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Comissão do Senado aprova aumento da taxação de fintechs e bets
ter, 02/12/2025 - 13:12
Policiais do BPChq estão posicionados em pontos estratégicos localizados no entorno do Complexo da Penha, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, dando suporte aos policiais que estão operando na região. Foto: PMERJ/X
Justiça MPRJ faz novas denúncias contra PMs por crimes na Operação Contenção
ter, 02/12/2025 - 13:09
Sessão plenária do STF. 29/02/2024 - Ministro Flávio Dino na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
Justiça Dino pede explicação ao Legislativo e Executivo sobre desvios no Dnocs
ter, 02/12/2025 - 13:09
Brasília (DF) 12/12/2025 - O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Educação Governo diz que conectará 100% das escolas até fim de 2026
ter, 02/12/2025 - 12:00
FILE PHOTO: A combination image shows two screen captures from a video posted on the X account of The White House on September 15, 2025, depicting what U.S. President Donald Trump said was a U.S. military strike on a Venezuelan drug cartel vessel that had been on its way to the United States, the second such strike carried out against a suspected drug boat in recent weeks. The White House/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IMAGE BLURRED AT SOURCE Verification lines: Reuters checked the footage through our AI detection tool and found no evidence of manipulation. however, the footage is partly blurred, making it impossible to confirm if the video is manipulated. Thorough verification is an ongoing process, and Reuters will continue to review the footage as more information becomes available./File Photo
Internacional Republicanos pedem respostas sobre ataques na costa da Venezuela
ter, 02/12/2025 - 11:19
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
Saúde Aposta online e jogo de azar custam R$ 38,8 bi ao país, mostra estudo
ter, 02/12/2025 - 11:02
Ver mais seta para baixo