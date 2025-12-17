logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Ex-advogado de Bolsonaro é condenado por injúria racial

Prisão foi convertida em penas alternativas
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/12/2025 - 17:29
Brasília
O advogado, Frederick Wassef, concedem entrevista coletiva à imprensa. Foto: Pedro França/Agência Senado
© Pedro França/Agência Senado

A Justiça do Distrito Federal condenou nesta quarta-feira (17) o advogado Frederick Wassef, ex-defensor de Jair Bolsonaro, por injúria racial contra uma atendente de pizzaria.

O advogado foi condenado a 1 ano e 9 meses de prisão, convertida para penas alternativas, e ao pagamento de R$ 6 mil por danos morais.

Ele foi denunciado pelo Ministério Público após ofender a atendente. O episódio ocorreu no dia 8 de novembro de 2020, em Brasília. 

De acordo com o processo, Wassef chamou a funcionária de “macaca” após ficar insatisfeito com o sabor da pizza.

“Após ser atendido e concluir a refeição, o denunciado dirigiu-se ao caixa e disse para a vítima que a pizza estava uma merda, tendo ela dito que apenas ele teria reclamado. O denunciado retrucou, ofendendo a vítima com termos preconceituosos, nos seguintes termos: Você é uma macaca, você come o que te derem”, diz a denúncia.

Ao julgar o caso, o juiz Omar Dantas Lima, 3ª Vara Criminal de Brasília, entendeu que o insulto ofendeu a dignidade da atendente.

“A expressão macaca, tão bem retratada na prova oral, carrega intenso desprezo e escárnio. A palavra proferida é suficiente para retratar a intenção lesiva”, afirmou o magistrado.

Cabe recurso contra a decisão. 

A Agência Brasil busca contato com Wassef e está aberta a manifestações.

Relacionadas
Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) promove audiência pública interativa para discutir a fiscalização das inserções de propagandas politicas eleitorais. À bancada, jornalista Oswaldo Eustáquio. Foto: Roque de Sá/Agência Senado
Justiça da Espanha nega extradição de blogueiro investigado pelo STF
Rio de Janeiro (RJ), 29/09/2025 – MPF pede que União assuma prédio e preserve acervo do antigo IML do RJ. Foto: Marcelo Del Negri/MPF-RJ
Justiça determina que governo do Rio remova acervo do antigo IML
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça suspende benefícios vitalícios durante prisão de Bolsonaro
Edição:
Fernando Fraga
Frederick Wassef Injúria Racial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, tênis
Esportes Alcaraz rompe com técnico Ferrero depois de sete anos juntos
qua, 17/12/2025 - 18:19
Ônibus SPTrans.
Geral Prefeito de SP não descarta aumento na tarifa dos ônibus em 2026
qua, 17/12/2025 - 18:12
Brasília (DF) 22/08/2023 Ministro do Turismo, Celso Sabino, na comissão de Turismo do Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Política Celso Sabino deixa o Ministério do Turismo
qua, 17/12/2025 - 18:03
17/12/2025 - Rio de Janeiro - Inmetro identifica mais de 90 mil produtos da época do Natal irregulares, dos quais 82,4 mil eram brinquedos. Foto: Operação Natal Seguro/Inmetro
Economia Natal Seguro: Inmetro flagra 90 mil produtos com irregularidades
qua, 17/12/2025 - 17:38
O advogado, Frederick Wassef, concedem entrevista coletiva à imprensa. Foto: Pedro França/Agência Senado
Justiça Ex-advogado de Bolsonaro é condenado por injúria racial
qua, 17/12/2025 - 17:29
flamengo, psg, copa intercontinental
Esportes Flamengo perde para PSG e vê sonho do bi mundial ser adiado
qua, 17/12/2025 - 17:25
Ver mais seta para baixo