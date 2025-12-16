logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Funai solicita apoio da PF para investigar emboscada no Pará

Vaqueiro a serviço do Ibama foi assassinado na TI Apyterewa
Pedro Peduzzi – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/12/2025 - 12:00
 - Atualizado em 16/12/2025 - 12:20
Brasília
São Félix do Xingu (PA), 16/12/2025 - A ação de desintrusão no território indígena Apyterewa, é realizada de forma integrada, com participação do Ministério dos Povos Indígenas, Funai, Abin, Ibama, Força Nacional, polícias Civil e Militar do Pará e da Agência de Defesa Agropecuária do estado. Foto: Gilvan Alves/TV Brasil
© Gilvan Alves/TV Brasil

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou, nesta terça-feira (16), que o assassinato do vaqueiro que estava a serviço do instituto durante uma operação de desintrusão na Terra Indígena Apyterewa foi uma emboscada.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) disse ter solicitado apoio de policiais federais na região. De acordo com a fundação, eles já estão a caminho da base localizada na terra indígena, próximo ao distrito da Taboca, São Félix do Xingu.

Segundo a Polícia Federal, já há equipes fazendo diligências no local. O caso está sendo investigado pela delegacia da corporação no município de Redenção (PA).

O vaqueiro foi alvejado no pescoço nesta segunda-feira (15) em São Félix, quando auxiliava o Ibama no deslocamento de cerca de 350 cabeças de gado para fora de uma área invadida.

A operação de desintrusão seguia o cumprimento de decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF nº 709).

Essa ação foi ajuizada em 2020 pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), durante a pandemia de Covid 19, justificada pela situação de vulnerabilidade dos indígenas da região invadida ilegalmente por pecuaristas e garimpeiros.

Desde então, o poder público tem atuado para retirar os invasores.

Emboscada

A emboscada contra o vaqueiro ocorreu em uma dessas ações de desintrusão determinada pelo STF. Entre os órgãos que participam dessas ações estão o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) – além de Ibama, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Força Nacional e as polícias Civil e Militar.

Segundo a Funai, a situação é preocupante, mas os servidores estão em segurança em uma das bases de apoio da fundação. As suspeitas são de que a emboscada tenha sido feita por “antigos moradores da TI, que ainda invadem o local para criação ilegal de gado”, informou a fundação, sem citar nominalmente quem seriam essas pessoas.

Caminhos da Reportagem

Uma equipe do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, esteve recentemente na terra indígena preparando material a ser utilizado em um programa especial sobre a desintrusão da região.

Segundo a repórter Ana Passos, o vaqueiro foi baleado no pescoço por volta das 14h. Ela conta que mais de 2 mil pessoas envolvidas com criação de gado e cultivo de cacau já haviam sido retiradas do território.

“Apesar de os produtores rurais já terem sido retirados da área, há um gado remanescente. O Ibama detectou mais de 40 pontos onde ainda há bovinos. Alguns invasores continuam tentando entrar lá pra manejar esse gado. Eles vem fazendo atentados contra os indígenas e contra os agentes do estado. Um funcionário da Funai chegou a ser baleado no ano passado”, detalhou a repórter.

Segundo ela, esses invasores costumam queimar pontes e deixar estruturas pontiagudas nas estradas pra furar pneu dos carros oficiais.

“É uma ação complexa porque esse gado está em áreas da mata por onde não é possível chegar de carro. Às vezes, nem de quadriciclo”, detalhou.

Apuração

Em nota, o Ibama informou que medidas cabíveis para a apuração do crime já foram adotadas “com o objetivo de identificar os responsáveis e promover sua devida responsabilização, nos termos da lei”.

“O Ibama lamenta profundamente o ocorrido, manifesta solidariedade aos familiares e amigos da vítima e informa que está prestando o apoio necessário à família neste momento de dor”, complementou a nota.

Matéria ampliada para inclusão dos 2° e 3° parágrafos.

Relacionadas
São Félix do Xingu (PA), 16/12/2025 - A ação de desintrusão no território indígena Apyterewa, é realizada de forma integrada, com participação do Ministério dos Povos Indígenas, Funai, Abin, Ibama, Força Nacional, polícias Civil e Militar do Pará e da Agência de Defesa Agropecuária do estado. Um funcionário do Ibama morreu, nesta segunda-feira (15), após ser baleado durante uma operação para a retirada de invasores na Terra Indígena Apyterewa. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Operação em terra indígena no Pará resulta em mais um assassinato
Edição:
Denise Griesinger
Terra Indígena Apyterewa Desintrusão Ibama vaqueiro assassinado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Jannik Sinner no Masters de Xangai 5/10/2025 REUTERS/Go Nakamura
Esportes Temporada de 2026 no tênis terá nova política de carlor, anuncia ATP
ter, 16/12/2025 - 12:35
Rio de Janeiro (RJ), 31/07/2023 - Fachada do hotel Copacabana Palacena, praia de Copacabana, zona sul da cidade. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Padronização para horário de entrada e saída de hotéis começa a valer
ter, 16/12/2025 - 12:25
São Félix do Xingu (PA), 16/12/2025 - A ação de desintrusão no território indígena Apyterewa, é realizada de forma integrada, com participação do Ministério dos Povos Indígenas, Funai, Abin, Ibama, Força Nacional, polícias Civil e Militar do Pará e da Agência de Defesa Agropecuária do estado. Foto: Gilvan Alves/TV Brasil
Justiça Funai solicita apoio da PF para investigar emboscada no Pará
ter, 16/12/2025 - 12:20
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Sob efeito do juro alto, economia recua 0,3% em outubro
ter, 16/12/2025 - 12:17
Viaturas e agentes da Polícia Federal no Rio de Janeiro REUTERS/Ueslei Marcelino
Justiça Dino autoriza buscas em apartamento do deputado Antônio Doido
ter, 16/12/2025 - 11:49
02/06/2023 - Brasília - A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (2) uma operação para reprimir a pornografia infantil. Foto: Polícia Federal/ Divulgação
Justiça Desembargador é preso por operação que mirou em presidente da Alerj
ter, 16/12/2025 - 11:32
Ver mais seta para baixo