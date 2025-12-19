logo ebc
Fux suspende bloqueio de bets para beneficiários de programas sociais

Ministro atendeu liminar da Associação Nacional de Jogos e Loterias
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/12/2025 - 18:15
Brasília
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira (19) suspender parte da norma do Ministério da Fazenda que impede o cadastro de beneficiários de programas sociais em sites de apostas eletrônicas, conhecidas como bets.  

O ministro atendeu ao pedido liminar da Associação Nacional de Jogos e Loterias e determinou o desbloqueio de contas ativas e a reativação das contas que foram encerradas após a publicação da norma, que proibiu o cadastro de beneficiários do Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC) nas plataformas. 

“Considerando a iminência do recesso forense e o risco de irreversibilidade de atos concretos praticados sob a égide dos citados atos normativos, defiro parcialmente o pedido cautelar”, decidiu o ministro.

Com a medida, a proibição continua valendo somente para novos cadastros ou aberturas de novas contas.

O ministro marcou uma audiência de conciliação para o dia 10 de fevereiro de 2026.

Edição:
Fernando Fraga
bets benefícios sociais stf apostas Jogos
