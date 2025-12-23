logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Heleno deixa Comando Militar para cumprir prisão domiciliar

General é um presos pela tentativa de golpe de Estado julgada no STF
André Richter - repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/12/2025 - 14:52
Brasília
Brasília (DF) 26/09/2023 General, Augusto Heleno durante depoimento a CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil

O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, deixou o regime fechado de prisão na noite desta segunda-feira (22).

Heleno recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e passou a cumprir prisão domiciliar humanitária.

O ministro atendeu ao pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do general. Segundo os advogados, Heleno tem 78 anos e graves problemas de saúde, como Alzheimer.

Condenado a 21 anos de prisão pela participação na tentativa de golpe de Estado que buscava reverter o resultado das eleições de 2022, Heleno estava preso desde 25 de novembro, quando iniciou o cumprimento da pena em regime fechado.

Seu cumprimento de pena se dava em uma sala do Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

O general deverá usar tornozeleira eletrônica e entregar os passaportes. Além isso, o militar está proibido de usar telefone celular e acessar as redes sociais. 

Relacionadas
Brasília (DF) 01/06/2023 - O General Augusto Heleno, durante CPI dos Atos Antidemocráticos aberta na Câmara Distrital do DF. Foto José Cruz/Agência Brasil
Moraes concede prisão domiciliar humanitária a Augusto Heleno
Brasília (DF) 26/09/2023 General, Augusto Heleno durante depoimento a CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
PF pede mais tempo para concluir perícia de Augusto Heleno
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Moraes autoriza internação de Bolsonaro para realização de cirurgia
Edição:
Vinicius Lisboa
augusto heleno Golpe de Estado trama golpista Prisão Domiciliar stf Supremo Tribunal Federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Erilene (27 anos), Mauro (05 anos) Elias (06 meses) - Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Calendário do Bolsa Família em 2026 está disponível
ter, 23/12/2025 - 16:09
Rio de Janeiro (RJ), 23/12/2025 – Consumidores fazem compras na antevéspera de Natal no Saara, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Bras
Economia Comércio popular do Rio tem movimentação intensa às vésperas do Natal
ter, 23/12/2025 - 15:59
Recepção do Fórum Social Mundial, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
Geral Lula sanciona porte de arma para policiais legislativos estaduais
ter, 23/12/2025 - 15:43
Edifício sede da Petrobras
Economia Federações se dividem sobre futuro da greve na Petrobras
ter, 23/12/2025 - 15:35
Brasília (DF) 26/09/2023 General, Augusto Heleno durante depoimento a CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Heleno deixa Comando Militar para cumprir prisão domiciliar
ter, 23/12/2025 - 14:52
Caminhões trafegam pela BR-040
Geral PRF reforça fiscalização em rodovias federais na Operação Natal
ter, 23/12/2025 - 14:35
Ver mais seta para baixo