logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Hospital confirma cirurgia de Bolsonaro para esta quinta

Procedimento para retirada de hérnia tem previsão de quatro horas
Agência Brasil
Publicado em 24/12/2025 - 17:54
Brasília
Brasília (DF), 24/12/2025 - Um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro faz oração na frente do Hospital DF Star, onde será realizado uma cirurgia de hérnia inguinal e tratar de um soluço persistente. Hoje (24), Bolsonaro fará exames pré-operatórios. O procedimento cirúrgico será realizado amanhã (25). A internação deve durar de cinco a sete dias, segundo os advogados do ex-presidente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Hospital DF Star divulgou nota nesta quarta-feira (24) confirmando a realização da cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro para esta quinta (25), às 9h, em unidade de saúde localizada em Brasília.

De acordo com os médicos, Bolsonaro já realizou exames pré-operatórios, com avaliação cardiológica e de risco cirúrgico, sendo considerado apto para a cirurgia de herniorrafia inguinal bilateral.

A cirurgia será feita sob anestesia geral, com previsão de quatro horas de duração. 

"A necessidade do procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico será avaliada durante a internação, a depender da evolução do pós-operatório e condição clínica", afirmaram, em nota, os médicos. 

O bloqueio teria como objetivo interromper temporariamente a função do diafragma para reduzir os episódios de soluço relatados por Bolsonaro. O quadro decorre das alterações gastrointestinais relacionadas à facada sofrida em 2018.

Vigilância

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pela trama golpista e foi autorizado a se submeter ao procedimento pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Conduzido pela Polícia Federal no trajeto entre a sala da Superintendência da Polícia Federal, na capital federal, e o hospital, o ex-presidente foi internado por volta das 9h30 da manhã desta quarta-feira, acompanhado da esposa, Michelle Bolsonaro.

Ao longo da internação, a vigilância será de 24 horas por dia, com manutenção de dois agentes na porta do quarto, além de outras equipes dentro e fora do hospital, conforme determinação do ministro do STF.

 

 

Relacionadas
A cúpula maior, voltada para cima, abriga o Plenário da Câmara dos Deputados.
Câmara cancela passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro e Ramagem
Brasília (DF) 26/09/2023 General, Augusto Heleno durante depoimento a CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Heleno deixa Comando Militar para cumprir prisão domiciliar
Grades, Prisão, detento. Foto: diegoattorney/Pixabay
Indulto de Natal exclui condenados por atentado à democracia
Edição:
Juliana Cézar Nunes
Bolsonaro cirurgia hérnia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Pope Leo XIV waves to the crowd during the Regina Caeli prayer from the main central loggia of St. Peter's Basilica in The Vatican, on May 11, 2025 (Photo by Massimo Valicchia/NurPhoto).NO USE FRANCE
Direitos Humanos Papa Leão XIV defende paz desarmada espelhada em luta de Cristo
qua, 24/12/2025 - 18:30
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes autoriza visitas de filhos a Bolsonaro durante internação
qua, 24/12/2025 - 18:26
Brasília (DF), 24/12/2025 - Um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro faz oração na frente do Hospital DF Star, onde será realizado uma cirurgia de hérnia inguinal e tratar de um soluço persistente. Hoje (24), Bolsonaro fará exames pré-operatórios. O procedimento cirúrgico será realizado amanhã (25). A internação deve durar de cinco a sete dias, segundo os advogados do ex-presidente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Hospital confirma cirurgia de Bolsonaro para esta quinta
qua, 24/12/2025 - 17:54
Crianças de escolas públicas do DF vão a sessão de cinema em mostra com temática infantil paralela ao Festival de Cinema de Brasília, que acontece no Cine Brasília( Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Cultura Governo torna obrigatória exibição de filmes brasileiros nos cinemas
qua, 24/12/2025 - 17:36
Soccer Football - Brasileiro Championship - Flamengo v Ceara - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - December 3, 2025 Flamengo's Giorgian de Arrascaeta and Bruno Henrique lift the trophy as they celebrate with teammates after winning the Brasileiro Championship REUTERS/Ricardo Moraes
Esportes Ranking da CBF: Flamengo segue líder e Corinthians sobe para segundo
qua, 24/12/2025 - 17:02
FILE PHOTO: European Union flags flutter outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium, June 5, 2020. REUTERS/Yves Herman/File Photo
Internacional Europa critica EUA por negar vistos de ativistas contra desinformação
qua, 24/12/2025 - 17:01
Ver mais seta para baixo