logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça manda Enel restabelecer energia elétrica em SP em 12 horas

Concessionária pode sofrer multa de R$ 200 mil
Agência Brasil
Publicado em 13/12/2025 - 09:48
São Paulo
Funcionários da Enel fazem manutenção em poste de energia elétrica no bairro de Pinheiros.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Justiça de São Paulo acatou determinação do Ministério Público SP e da Defensoria Pública e determinou no fim desta sexta-feira (12) que a Enel restabeleça a energia elétrica em até 12 horas. Caso isso não aconteça, a concessionária será multada em R$ 200 mil por hora.

Três dias depois da ventania de quarta-feira (10), São Paulo e sua região metropolitana ainda tem 493.303 clientes sem energia, segundo dados da própria Enel. Na capital paulista o número é mais de 363 mil consumidores neste momento.

A ordem da Justiça especifica que é necessário que haja fornecimento de energia a “delegacias, presídios e equipamento de segurança; creches, escolas e espaços coletivos, especialmente em razão da realização de vestibulares e provas; sistemas de abastecimento de água e saneamento, como instalações da Sabesp e condomínios com bombas elétricas; locais que concentram pessoas vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência”.

O pedido das autoridades também vale para o restabelecimento da energia “em todas as demais unidades consumidoras afetadas desde 9 de dezembro de 2025”.

Além disso, o Poder Judiciário determinou ainda que a Enel assegure canais de atendimento funcionais e sem restrições tecnológicas que impossibilitem o registro da falta de energia pelos consumidores. O não cumprimento desta ordem pode acarretar em execução de multa imediata e a tomada de medidas mais enérgicas, como o bloqueio de valores, intervenção judicial e apuração de responsabilidade civil e criminal.

A Enel divulgou uma nota nesta manhã afirmando que "não foi intimada da decisão [da Justiça] e segue trabalhando de maneira ininterrupta para restabelecer o fornecimento de energia ao restante da população que foi afetada pelo evento climático".

Ciclone

O causador de chuvas e ventanias em São Paulo foi a passagem de um ciclone extra-tropical. Na quarta-feira, a cidade e municípios da região metropolitana foram atingidas por fortes ventos, de até 100km/h em alguns pontos. Isso fez com que houvesse muitas quedas de árvores, mais de 330. Elas atingiram cabos da rede elétrica, o que causou problemas no fornecimento da energia elétrica.

No auge da falta de energia, 2,2 milhões de consumidores ficaram sem luz. Ainda há pontos de São Paulo sem energia até agora.

 

Relacionadas
Funcionários da Enel fazem manutenção em poste de energia elétrica no bairro de Pinheiros.
Justiça suspende prorrogação antecipada da concessão da Enel em SP
São Paulo - SP, 18/03/2024, Um apagão na manhã desta segunda-feira deixou bairros da região central capital sem energia elétrica. Pelo menos Santa Cecília, Higienópolis, e Vila Buarque foram afetados. Comerciantes e restaurantes sem energia na Alameda Barros. Foto: Paulo Pinto/ Agência Brasil
CGU culpa Enel por falhas que pioraram situação em apagões em SP
São Paulo (SP), 18/03/2024 - Gerador da Enel em frente a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo durante apagão de energia que atinge o bairro de Santa Cecília. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Prefeitos da Grande São Paulo rejeitam renovação de concessão da Enel
Edição:
Valéria Aguiar
Justiça de São Paulo Enel Energia Elétrica Consumidores Ministério Público
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Men swim as they collect items from their houses, flooded after heavy rains in Jakarta, Indonesia, January 2, 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Internacional Passa de mil o número de mortos em inundações na Indonésia
sab, 13/12/2025 - 11:24
Awá-guajas que vivem em aldeia mantêm contato com índios isolados
Direitos Humanos Brasil lidera número de povos isolados, mas há lacunas na proteção
sab, 13/12/2025 - 11:24
São Paulo (SP), 10/12/2025 - Queda de árvores sobre carros na rua Paula Ney, na Vila Mariana. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Meio Ambiente Queda de árvore provoca morte em Guarulhos, diz Defesa Civil
sab, 13/12/2025 - 11:03
Brasília (DF), 29/05/2025 - Presidente da Câmara dos deputados, Hugo Motta, durante coletiva à imprensa após a reunião de lideres. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Motta elogia servidora alvo da PF e diz que Dino não aponta desvio
sab, 13/12/2025 - 10:52
Brasília (DF), 28/09/2024 - Criança em creche. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Educação Desigualdades sociais dificultam acesso à educação infantil no Brasil
sab, 13/12/2025 - 10:32
Rio de Janeiro (RJ), 10/12/2025 – Arquivo Nacional recebe doação de documentos sobre religiosidade afro-brasileira e cultura iorubá. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Acervo sobre cultura afro-brasileira é doado ao Arquivo Nacional
sab, 13/12/2025 - 10:13
Ver mais seta para baixo