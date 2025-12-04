logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Ministro proíbe repasse de emendas para Eduardo Bolsonaro e Ramagem

Parlamentares estão vivendo nos Estados Unidos
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/12/2025 - 17:01
Brasília
Sessão plenária do STF. 29/02/2024 - Ministro Flávio Dino na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
© Rosinei Coutinho/SCO/STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu, nesta quinta-feira (4), em Brasília, proibir a liberação de emendas parlamentares para os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Ambos estão nos Estados Unidos.

A decisão foi motivada por um pedido feito pela bancada do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) para impedir o pagamento aos parlamentares, que apresentaram cerca de R$ 80 milhões em emendas ao Orçamento de 2026.

O ministro entendeu que não pode ser permitido que deputados que estão no exterior irregularmente possam empenhar emendas.

“Admitir que parlamentares na referida condição emendem o orçamento público constitui deformação do devido processo orçamentário, uma vez que tal prerrogativa decorre diretamente da representação política ativa e do regular desempenho da função legislativa”, afirmou.

Foragido

Condenado a 16 anos de prisão na ação penal da trama golpista, Ramagem é considerado foragido pelo STF e está em Miami.

Eduardo Bolsonaro deixou o país em fevereiro deste ano e passou a fomentar ações do governo norte-americano contra o Brasil, como o tarifaço contra as exportações brasileiras e a aplicação da Lei Magnitsky contra ministros do STF e do governo federal.

Relacionadas
Brasília (DF), 20/03/2024, - Indígenas do Mato Grosso do Sul e do Paraná se reúnem em frente ao STF, onde se manifestarão contra a Lei 14.701/2023. A “Lei do Marco Temporal” está em vigor desde sua promulgação pelo Congresso, em dezembro. Os indígenas dos povos Avá-Guarani, Guarani e Kaiowá, Terena, Kinikinau e Kadiwéu reivindicam que ela seja declarada inconstitucional pelo STF, que já decidiu sobre o tema em julgamento de repercussão geral. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
STF julgará marco temporal de terras indígenas de forma presencial
Manifestantes fazem ato contra governo no dia 8 de janeiro 2023 Foto: Joédson Alves/Agencia Brasil
STF forma maioria para condenar cinco PMs do DF a 16 anos pelo 8/1 
Brasília (DF), 08/01/2025 - Foto feita em 12/12/2024 - O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, durante entrevista para a Agência Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Gilmar nega pedido da AGU para reconsiderar decisão sobre impeachment
Edição:
Kleber Sampaio
stf emendas Flávio Dino Ramagem
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 04/12/2025 - Sessão do Congresso Nacional que votou vetos e LDO. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Política Congresso aprova LDO com superávit de R$ 34 bilhões em 2026
qui, 04/12/2025 - 18:01
Bruno Henrique, do Flamengo, em jogo contra o Corinthians no Brasileirão 2021.
Justiça Justiça diz que Bruno Henrique é réu por estelionato
qui, 04/12/2025 - 17:49
Brasília (DF), 04/12/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a abertura da 6ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), no Palácio Itamaraty. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Haddad diz que governo deverá registrar menor inflação da história
qui, 04/12/2025 - 17:48
Brasília (DF) 25/09/2025 - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Marinho pede debate sobre escala 6x1 e financiamento de sindicatos
qui, 04/12/2025 - 17:43
Brasília (DF) 24/01/2022 – Unidade de distribuição dos Correios em Brasília. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Haddad condiciona apoio financeiro aos Correios a plano de recuperação
qui, 04/12/2025 - 17:41
48º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Cultura Festival de Cinema do Brics começa hoje no Ceará
qui, 04/12/2025 - 17:34
Ver mais seta para baixo