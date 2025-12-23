logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes diz que reuniões com BC trataram da aplicação da Lei Magnitsky

Banco Central reiterou informação divulgada pelo ministro
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/12/2025 - 16:56
Brasília
Brasília - DF - 16/12/2025 - Julgamento da Ação Penal 2693- Núcleo 2. Na foto o ministro Alexandre de Moraes. Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira (23) que as reuniões que teve com o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, foram realizadas para tratar exclusivamente da Lei Magnitsky, aplicada pelo governo dos Estados Unidos contra o magistrado. 

A manifestação do ministro foi divulgada um dia após o jornal O Globo divulgar uma reportagem na qual afirmou que Moraes teria defendido a aprovação da compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB), instituição financeira pública ligada ao governo do Distrito Federal, durante reuniões com Galípolo. 

As reuniões teriam ocorrido antes da decisão do BC, que, no mês passado, decretou a liquidação do Master por suspeitas de fraude. A investigação também levou à prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, um dos sócios do banco. Dias depois, Vorcaro foi beneficiado por um habeas corpus, que foi concedido pela Justiça Federal, e responde às acusações em liberdade.

Antes da liquidação determinada pelo BC, o escritório de advocacia Barci de Moraes, que pertence à família do ministro, prestou serviços ao Banco Master.

Em nota à imprensa, Alexandre de Moraes declarou que, além de Galípolo, também se reuniu com representantes dos bancos Itaú, Bradesco, BTG, do Brasil, da Febraban e da Confederação Nacional das Instituições Financeiras para tratar as consequências da Lei Magnitsky.

“Em todas as reuniões, foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito”, afirmou em nota.

O Banco Central também confirmou que as reuniões trataram dos efeitos da lei. 

No dia 12 deste mês, o governo norte-americano anunciou a retirada das sanções econômicas da Lei Magnitsky, que foram aplicadas pelo governo dos Estados Unidos contra Moraes, a esposa dele, a advogada Viviane Barci de Moraes, e a empresa Lex - Instituto de Estudos Jurídicos, ligada à família do ministro.

As sanções foram determinadas pelo governo do presidente Donald Trump, apoiador de Bolsonaro, para retaliar o ministro, que é relator dos processos abertos contra o ex-presidente. 

Relacionadas
Brasília (DF) 26/09/2023 General, Augusto Heleno durante depoimento a CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Heleno deixa Comando Militar para cumprir prisão domiciliar
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Moraes autoriza internação de Bolsonaro para realização de cirurgia
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
PGR envia ao Supremo parecer favorável à cirurgia de Bolsonaro
Edição:
Aline Leal
Alexandre de Moraes Lei Magnitsky Banco Master bc
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Remédios, comprimidos
Saúde Anvisa proíbe venda de remédios da Needs e da Bwell
ter, 23/12/2025 - 18:32
São Paulo (SP), 03/12/2025 - Movimentação do comércio na Ladeira Porto Geral no mês do Natal na região da 25 de março. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Compras de última hora agitam comércio popular em São Paulo
ter, 23/12/2025 - 18:19
Conta de luz
Economia Consumidor pagará menos na conta de luz em janeiro
ter, 23/12/2025 - 18:16
Brasília (DF), 25/09/2024 - Leite em pó infantil. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Conab compra 2,5 mil toneladas de leite em pó da agricultura familiar
ter, 23/12/2025 - 17:56
São Paulo (SP), 04/04/2024 - Primeiro dia de vacinação contra dengue em crianças de 10 a 14 anos na Unidade Básica de Saúde - UBS Vila Jaguara, na região oeste. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde Jovens de 15 a 19 anos podem se vacinar contra HPV até junho de 2026
ter, 23/12/2025 - 17:47
UnB foi a primeira universidade federal a adotar sistema de cotas raciais UnB reserva vagas para negros desde o vestibular de 2004 Percentual de negros com diploma cresceu quase quatro vezes desde 2000, segundo IBGE
Educação Orçamento 2026 traz corte de quase R$ 500 milhões para universidades
ter, 23/12/2025 - 17:35
Ver mais seta para baixo