logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes nega recurso de Bolsonaro contra condenação por trama golpista

Para ministro, ex-presidente não tem direito aos embargos infringentes
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/12/2025 - 14:47
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 29/06/2023 - O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarca no aeroporto Santos Dumont e fala sobre o julgamento no TSE que pode torná-lo inelegível. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta sexta-feira (19) recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista.

No mês passado, os advogados entraram com os chamados embargos infringentes para tentar derrubar a decisão do ministro que negou outro recurso da defesa, os embargos de declaração, e determinou a execução da condenação de Bolsonaro e mais seis réus do Núcleo 1 da trama golpista.

Na decisão, Moraes considerou o recurso protelatório e reafirmou que ex-presidente não tem direito aos embargos infringentes.

“Desde a definição pelo plenário do STF, esse entendimento – exigência de dois votos absolutórios próprios para o cabimento dos embargos infringentes das decisões das turmas – vem sendo aplicado em todas as ações penais, inclusive nas relacionadas aos crimes de atentado às instituições democráticas e à tentativa de golpe de Estado, que culminaram nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023”, decidiu o ministro.

Para conseguir que o caso fosse julgado novamente, Bolsonaro precisava obter pelo menos dois votos pela absolvição, ou seja, placar mínimo de 3 votos a 2 no julgamento realizado no dia 11 de setembro e que condenou os acusados.  No entanto, o placar pela condenação foi de 4 votos a 1.

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde cumpre pena definitiva pela condenação.

Relacionadas
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Moraes autoriza oitiva de Bolsonaro sobre material achado no Alvorada
Brasília (DF), 16/12/2025 - JSuperintendencia da polícia fedral. Foto: Sindicato dos políciais federais-DF
Moraes autoriza Bolsonaro a fazer fisioterapia na prisão
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Moraes envia à PGR laudo de que Bolsonaro violou tornozeleira
Edição:
Juliana Andrade
stf Alexandre de Moraes Jair Bolsonaro Golpe de Estado trama golpista
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 29/06/2023 - O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarca no aeroporto Santos Dumont e fala sobre o julgamento no TSE que pode torná-lo inelegível. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Moraes nega recurso de Bolsonaro contra condenação por trama golpista
sex, 19/12/2025 - 14:47
Brasília (DF), 26/06/2025 - O líder do PL na Câmara, Deputado Sóstenes Cavalcante, durante coletiva no Salão Verde. Falou sobre a votação do IOF.. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Líder do PL na Câmara dos Deputados nega desvios de verbas
sex, 19/12/2025 - 14:06
Brasília (DF) 19/12/2025 - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa do programa Bom Dia, Ministra Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Cultura Ministra defende regulamentação de plataformas de streaming
sex, 19/12/2025 - 13:31
Brasília (DF), 18/12/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Saída da dependência de combustível fóssil é possível, diz Marina
sex, 19/12/2025 - 13:04
Ipojuca (PE) 01/11/2024 – As unidades de hidrotratametno de nafta e de geração de hidrogênio da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras, trabalham para reduzir os teores de enxofre e componentes instáveis no combustível. O Trem 1 da RNEST vai passar por
Economia Petrobras renova contratos de quase R$ 100 bi com a Braskem
sex, 19/12/2025 - 12:51
Matvey Safonov em jogo do Paris St Germain contra o Flamengo 17/12/2025 REUTERS/Thaier Al-Sudani
Esportes Herói do PSG contra o Flamengo, goleiro Safonov fraturou mão na final
sex, 19/12/2025 - 12:36
Ver mais seta para baixo