logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes pede aos Estados Unidos extradição de Ramagem

Ex-diretor da Abin foi condenado na ação penal da trama golpista
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/12/2025 - 16:29
Brasília
Brasília (DF), 07/05/2025 - Reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara para votar requerimento que pede a suspensão de ação penal contra o deputado Ramagem.Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta segunda-feira (15) pedir aos Estados Unidos a extradição do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). O procedimento deverá ser formalizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro, Ramagem foi condenado na ação penal da trama golpista a 16 anos de prisão e recorre em liberdade.

Em setembro, Ramagem fugiu do país para evitar o cumprimento da pena e está morando em Miami.

Na decisão, o ministro determinou que a secretaria judiciária do STF envie ao Ministério da Justiça os documentos necessários para formalização da extradição. A tradução para o inglês também deverá ser realizada.

Durante a investigação sobre a trama golpista, Ramagem foi proibido por Alexandre de Moraes de sair do país e teve que entregar todos os passaportes nacionais e estrangeiros.

Após a descoberta da fuga, a Câmara informou que a Casa não foi comunicada sobre o afastamento do parlamentar do território nacional nem autorizou nenhuma missão oficial de Ramagem no exterior.

A Câmara também informou que o deputado apresentou atestados médicos que abrangem os períodos entre 9 de setembro e 8 de outubro e 13 de outubro a 12 de dezembro.

Cassação

Em função da condenação, o STF determinou que a Câmara deverá declarar a perda do mandato de Ramagem. Até o momento, a decisão ainda não foi cumprida pela Mesa Diretora. A expectativa é de que a Casa delibere sobre a questão nesta semana, a última antes do recesso de fim de ano dos parlamentares.

Relacionadas
Brasília (DF), 17/09/2025 – Votação da PEC da blindagem no plenário da câmara dos deputados, presidida pelo dep.Hugo Motta. Foto: Kayo Magalhaes/Câmara dos deputados
Câmara votará cassação de Zambelli, Ramagem e Glauber Braga
Brasília (DF), 05/06/2025 - Alexandre Ramagem particiapa de interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
Defesa de Ramagem recorre contra condenação na ação do golpe
Edição:
Sabrina Craide
Alexandre Ramagem stf Golpe de Estado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Economia Receita amplia para 173 total de benefícios fiscais a serem declarados
seg, 15/12/2025 - 18:51
Rio de Janeiro (RJ), 29/09/2025 – MPF pede que União assuma prédio e preserve acervo do antigo IML do RJ. Foto: Marcelo Del Negri/MPF-RJ
Geral MPF aciona União e governo do Rio para proteger acervo do IML
seg, 15/12/2025 - 18:48
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Inmet emite alerta para o RS de ventos de até 100 km/h e tempestade
seg, 15/12/2025 - 18:17
Rio de Janeiro (RJ) 11/11/2024 - Público participa da Festa Literária das Periferias (Flup), no Circo Voador. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Pesquisa da Flup mostra força da literatura nas periferias do Rio
seg, 15/12/2025 - 17:57
Cruzeiro campeão da Superliga 2025
Esportes Mundial de Clubes de vôlei masculino começa neste terça-feira em Belém
seg, 15/12/2025 - 17:21
Magé (RJ), 16/10/2024 - Pesca artesanal da tainha na praia do Sossego, na Baía de Guanabara. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Pesquisadores encontram mercúrio em peixes da Baía de Guanabara
seg, 15/12/2025 - 17:19
Ver mais seta para baixo