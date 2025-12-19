logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Novo presidente do TRE-RJ quer combater candidatos ligados a facções

Desembargador irá comandar eleições no estado em 2026
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/12/2025 - 22:33
Rio de Janeiro
Cerimônia de posse do desembargador Claudio de Mello Tavares como presidente do TRE-RJ
© Divulgação/TRE-RJ

O desembargador Claudio de Mello Tavares tomou posse nesta semana como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ).

Tavares disse que uma das prioridades de sua gestão será o combate a candidaturas ligadas ao crime organizado. O mandato vai até março de 2027.

“Não haverá espaço no processo eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para candidaturas patrocinadas pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas ou pelas milícias. O voto popular é sagrado. Não pode ser comprado, coagido, manipulado”, afirmou, destacando que não "hesitará" em indeferir registros de candidatos com relação direta ou indireta com organizações criminosas. 

Claudio Tavares foi eleito por aclamação pelos sete membros do Colegiado do Tribunal Eleitoral fluminense para suceder o desembargador Peterson Barroso Simão.  

“Nenhuma nação se fortalece sem garantir ao cidadão o direito ao voto livre. Livre de pressão, de coerção, do medo. Neste tribunal, defenderemos com rigor o direito de o eleitor escolher seus representantes sem que forças paralelas interfiram na sua decisão. O voto pertence ao eleitor e somente a ele”, destacou. 

Claudio de Mello Tavares é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) desde 1998. Entre 2017 e 2018, atuou como corregedor-geral da Justiça e foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no biênio 2019-2020. De março a dezembro de 2025, ocupou a vice-presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral no estado. 

Na solenidade, o desembargador Fernando Cerqueira Chagas tomou posse nos cargos de vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TRE-RJ.

 

 

Edição:
Carolina Pimentel
TRE-RJ Crime Organizado Candidatos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Cerimônia de posse do desembargador Claudio de Mello Tavares como presidente do TRE-RJ
Justiça Novo presidente do TRE-RJ quer combater candidatos ligados a facções
qui, 18/12/2025 - 22:33
troféu, recopa sul-americana
Esportes Conmebol anuncia datas e horários da Recopa Sul-Americana
qui, 18/12/2025 - 21:57
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 62 milhões
qui, 18/12/2025 - 21:30
Sítio Pinheiro, na região de Brazlândia, no DF. A produção de alimentos orgânicos no sistema de agroflorestas vem ganhando destaque entre produtores rurais (Antonio Cruz/Agência Brasil)
Economia CMN amplia socorro a produtores afetados pelo clima
qui, 18/12/2025 - 21:04
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF derruba tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas
qui, 18/12/2025 - 21:03
Logo da Agência Brasil
Economia Governo endurece regras para fundos de pensão de servidores públicos
qui, 18/12/2025 - 20:50
Ver mais seta para baixo