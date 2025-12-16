logo ebc
Operação em terra indígena no Pará resulta em mais um assassinato

Vaqueiro do Ibama foi emboscado em desintrusão determinada pelo STF
Agência Brasil
Publicado em 16/12/2025 - 08:00
Brasília
São Félix do Xingu (PA), 16/12/2025 - A ação de desintrusão no território indígena Apyterewa, é realizada de forma integrada, com participação do Ministério dos Povos Indígenas, Funai, Abin, Ibama, Força Nacional, polícias Civil e Militar do Pará e da Agência de Defesa Agropecuária do estado. Um funcionário do Ibama morreu, nesta segunda-feira (15), após ser baleado durante uma operação para a retirada de invasores na Terra Indígena Apyterewa.
Um vaqueiro contratado pelo Ibama foi assassinado em uma tocaia durante uma operação de desintrusão na Terra Indígena Apyterewa, no município de São Félix do Xingu, no Pará, nesta segunda-feira (15).

Ele e outros vaqueiros tocavam cerca de 350 cabeças de gado por um ramal estreito na mata até um curral de onde o gado estava sendo retirado da área invadida. O vaqueiro foi atingido por um tiro na altura do pescoço.

A emboscada ocorreu quando equipes de órgãos federais e estaduais cumpriam decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para a retirada dos invasores da região. Doze policiais militares e quatro policiais civis estão no local. A Polícia Federal já enviou vários agentes para a terra indígena.
 

