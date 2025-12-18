logo ebc
Justiça

PF acha documentos no Alvorada e pede para interrogar Bolsonaro

Em um cofre foram encontrados documentos pessoais e bens
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/12/2025 - 17:29
Brasília
18/12/2025 Foto feita em 28/06/2023 - Brasília - A primeira dama do Brasil, Janja Lula da Silva, durante entrevista exclusiva a EBC, no Palácio da Alvorada. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) pediu nesta quinta-feira (18) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para interrogar o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre documentos e bens que estavam em dois cofres encontrados no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. 

A PF informou que foi acionada pela Presidência da República, e os cofres foram abertos no dia 25 de junho deste ano. Os agentes encontraram documentos pessoais e outros bens do ex-presidente. Diante da situação, a PF quer tomar o depoimento de Bolsonaro na prisão. 

“Faz-se necessária a realização de oitiva do mesmo, para que se manifeste sobre a propriedade e origem de tais bens”, argumenta a corporação.

A oitiva deverá ser realizada na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde o ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão pela condenação na ação penal da trama golpista.

Edição:
Fernando Fraga
Jair Bolsonaro Polícia Federal Palácio da Alvorada interrogatório trama golpista
