logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PGR é favor de progressão de regime ao hacker Walter Delgatti

Hacker cumpre prisão por ter invadido o sistema eletrônico do CNJ
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/12/2025 - 14:42
Brasília
Brasília (DF) 17/08/2023 Depoimento do Hacker, Walter Delgatti Neto, na CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou nesta segunda-feira (22) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer favorável à progressão de regime ao hacker Walter Delgatti.

O hacker cumpre prisão em regime fechado pela condenação a oito anos e três meses de prisão por ter invadido o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, a mando da ex-deputada Carla Zambelli, emitido um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes.

De acordo com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, Delgatti já cumpriu de um ano, onze meses e cinco dias de prisão, equivalente a 20% da pena, e tem direito à progressão para o semiaberto.

“Além disso, o atestado de conduta carcerária emitido pela unidade prisional atesta que o reeducando Walter Delgatti Neto apresenta bom comportamento carcerário. Dessa forma, estão atendidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a progressão de regime prisional”, opinou Gonet.

A manifestação da PGR foi solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo de execução penal de Walter Delgatti e do pedido de progressão feito pela defesa. Não há prazo para decisão.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 10/09/2025 - Reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara para depoimento do hacker Walter Delgatti Neto e da deputada Carla Zambelli. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Na CCJ, Zambelli e aliados tentam desacreditar hacker que invadiu CNJ
Teclado de computador iluminado por código cibernético
Funcionário que deu acesso a hackers executarem fraude é preso
Ao aderir à portabilidade, o salário passa a ser transferido automaticamente, sem pagar tarifa
Ataque hacker não envolveu extração de dados de clientes, diz empresa
Edição:
Valéria Aguiar
hacker Walter Delgatti PGR Progressão de Regime CNJ Sistema Eletrônico
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 01/10/2024 - Alexandre Ramagem, candidato à prefeitura do Rio de Janeiro (RJ). Eleições 2024. Foto: Carolina Antunes/Presidência da República
Justiça Trama golpista: Moraes determina retomada de processo contra Ramagem
seg, 22/12/2025 - 15:56
FILE PHOTO: Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian gestures during a press conference in Beijing, China March 20, 2024. Reuters/Tingshu Wang/Proibida reprodução
Internacional China diz que interceptação de navios pelos EUA é "violação grave"
seg, 22/12/2025 - 15:22
Fila para entrada em agência da Caixa, em Brasília.
Economia Saiba como será o expediente dos bancos no Natal e no Ano Novo
seg, 22/12/2025 - 15:18
A cúpula maior, voltada para cima, abriga o Plenário da Câmara dos Deputados.
Justiça Câmara cancela passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro e Ramagem
seg, 22/12/2025 - 15:14
Rio de Janeiro (RJ), 30/09/2025 – Nova plataforma chega ao pré-sal e pode aumentar produção em 20%. Foto: Petrobras/Divulgação
Economia Petrobras recebe autorização para operar nova plataforma no pré-sal
seg, 22/12/2025 - 15:05
São Paulo (SP), 22/12/2025 - O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participa do lançamento da campanha Feminicídio Não Decola no Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Campanha em aeroportos combate violência contra mulher
seg, 22/12/2025 - 15:03
Ver mais seta para baixo