Justiça

Presos hoje por Alexandre de Moraes passam por audiência de custódia

Todos os presos serão ouvidos por videoconferência
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/12/2025 - 14:54
Brasília
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes marcou para este sábado (27) as audiências de custódia de dez condenados pela trama golpista alvos nesta manhã de mandados de prisão domiciliar expedidos pelo próprio ministro.

As audiências serão conduzidas pela juíza auxiliar Luciana Yuki Fugishita Sorrentino, magistrada do gabinete de Alexandre de Moraes. As entrevistas serão por videoconferência.

Na manhã deste sábado, Moraes decretou a prisão domiciliar dos condenados. A lista é formada por sete militares do Exército, uma delegada da Polícia Federal, o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, e Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

Todos são réus dos Núcleos 2, 3 e 4 da ação de golpe de Estado e foram condenados pela Corte, mas recorrem em liberdade.  

Brasília (DF), 27/12/2025 - O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques desembarca no hangar da Polícia Federal. Silvinei foi tansferido na manhã deste sábado (27) de Foz do Iguaçu, no Paraná, após sua prisão no Paraguai. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Silvinei Vasques chega a Brasília e ficará preso na Papuda
Brasília (DF), 27/12/2025 - O ex-assessor da Presidência, Filipe Martins. Foto: Arthur Max/MRE
Polícia Federal prende Filipe Martins, condenado pela trama golpista
Edição:
Fernando Fraga
Audiência de custódia Prisão domiciliar stf trama golpista
