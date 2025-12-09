logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF faz julgamento que pode condenar mais 6 réus pela trama golpista

Ministros prosseguem ouvindo sustentações das defesas dos réus
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/12/2025 - 15:33
Brasília
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
© Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou há pouco o julgamento que pode condenar seis réus do núcleo 2 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

A sessão começou na manhã de hoje e foi suspensa por volta das 14h para o almoço. Os ministros prosseguem ouvindo as sustentações das defesas dos réus.

A ação penal envolve Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro; Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro; Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF); Mário Fernandes, general da reserva do Exército; Marília de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça e Fernando de Sousa Oliveira, ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça.

Os réus são acusados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Pela manhã, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação de todos os réus. As defesas de Filipe Martins e de Fernando de Sousa Oliveira também se manifestaram. O advogado de Marcelo Câmara será o próximo a fazer a defesa de seu cliente. 

Outros núcleos

Até o momento, o STF já condenou 24 réus pela trama golpista. Os condenados fazem parte dos núcleos 1, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, 3 e 4.

O núcleo 5 é formado pelo réu Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo. Ele mora dos Estados Unidos, e não há previsão para o julgamento.

 

Relacionadas
09/12/2025 - Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no julgamentos da Ação Penal 2693 - Núcleo 2. Foto: Gustavo Moreno/STF
PGR insiste pela condenação de mais seis réus por trama golpista
Primeira Turma do STF julga denúncia sobre o núcleo 1 da Pet12.100. Foto: Rosinei Coutinho/STF
STF: julgamento pode condenar mais seis réus pela trama golpista
Sede do Superior Tribunal Militar (STM)
STM é comunicado sobre condenações de militares pela trama golpista
Edição:
Valéria Aguiar
trama golpista 8 de janeiro Golpe de Estado stf Réus
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça STF faz julgamento que pode condenar mais 6 réus pela trama golpista
ter, 09/12/2025 - 15:33
Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília
Política Câmara vota hoje projeto da dosimetria a condenados por atos de 8/01
ter, 09/12/2025 - 15:01
Brasília - 04/11/2025 - A comissão parlamentar de inquérito (CPI) que vai investigar o crime organizado no país foi instalada e o Presidente eleito foi o Senador, Fabiano Contarato e o relator o Senador, Alessandro Vieira. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política CPI do Crime convoca Bacellar, presidente da Alerj solto por colegas
ter, 09/12/2025 - 14:33
Brasília (DF) 01/02/2024 - Butantan publica no NEJM dados que demonstram que vacina da dengue protege 79,6% dos imunizados Foto: Butantan/Divulgação
Saúde Vacina contra a dengue do Butantan começa a ser aplicada em janeiro
ter, 09/12/2025 - 14:26
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Palácio do Planalto em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Política Lula sanciona lei que amplia proteção às vítimas de crimes sexuais
ter, 09/12/2025 - 14:23
15-02-2024 – Pronunciamento à Imprensa do Ministro Ricardo Lewandowski. Local: MJSP. Foto: Tom Costa / MJSP
Política Sem dinheiro, mãos estão amarradas para combate ao crime, diz ministro
ter, 09/12/2025 - 14:16
Ver mais seta para baixo