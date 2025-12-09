logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF: julgamento pode condenar mais seis réus pela trama golpista

Sessão da Primeira Turma da Corte será presencial
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/12/2025 - 07:02
Brasília
Primeira Turma do STF julga denúncia sobre o núcleo 1 da Pet12.100. Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (8) o julgamento que pode condenar seis réus do núcleo 2 da trama golpista. A sessão está prevista para começar às 9h.

O julgamento será realizado de forma presencial pela Primeira Turma da Corte. Os ministros Alexandre de Moraes, relator da ação penal, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia fazem parte do colegiado.

A ação penal envolve Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro; Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro; Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF); Mário Fernandes, general da reserva do Exército; Marília de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça e Fernando de Sousa Oliveira, ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça.

Os réus são acusados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Acusações

De acordo com a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o réu Filipe Martins atuou como um dos articuladores para elaboração da minuta do golpe, documento no qual Bolsonaro pretendia justificar a decretação de um estado de sítio na região do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou uma operação de Garantia da Lei e de Ordem (GLO) pelas Forças Armadas.

Para a procuradoria, o general Mario Fernandes foi o responsável pela elaboração do plano Punhal Verde Amarelo, no qual foi planejada a morte do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

O coronel do Exército Marcelo Câmara teria sido responsável pelo monitoramento ilegal da rotina de Moraes. 

A acusação ainda apontou Silvinei Vasques como responsável pelas ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar a circulação de eleitores do Nordeste durante o segundo turno das eleições de 2022.

Conforme a acusação, os dados que basearam as operações foram produzidos a mando de Marília de Alencar e Fernando de Sousa Oliveira. Ambos trabalhavam no Ministério da Justiça. 

Todos os acusados negaram envolvimento com a trama durante a tramitação da ação penal.

Outros núcleos

Até o momento, o STF já condenou 24 réus pela trama golpista. Os condenados fazem parte dos núcleos 1, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, 3 e 4.

O núcleo 5 é formado pelo réu Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo. Ele mora dos Estados Unidos, e não há previsão para o julgamento.

Relacionadas
Brasilia (DF) 08/01/2023 - Golpistas invadem prédios públicos na praça dos Três Poderes. Vandalos na rampa de acesso do Palácio do Planalto.
Por unanimidade, STF condena 5 PMs do DF a 16 anos de prisão pelo 8/1
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
STF retoma julgamento sobre benefício a vítimas de violência doméstica
Brasília (DF) 07/06/2023 - Indígenas de varias etnias chegam na parte externa do Supremo Tribunal Federal (STF), para assistirem o julgamento do marco temporal de terras indígenas. O caso põe em lados opostos ruralistas e povos originários, e está parado na Corte desde 2021.O tema tem relevância porque será com este processo que os ministros vão definir se a tese do marco temporal tem validade ou não. O que for decidido valerá para todos os casos de demarcação de terras indígenas que estejam sendo discutidos na Justiça. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
STF volta a julgar marco temporal na próxima quarta-feira
Edição:
Graça Adjuto
Golpe de Estado trama golpista stf Primeira Turma Julgamento núcleo 2
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
idosos
Justiça TJRJ promove ação social "Justiça para a Pessoa Idosa"
ter, 09/12/2025 - 09:02
Silhueta de presos em presídio. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Geral Presídios e penitenciárias do Rio têm reforço de 276 novos policiais
ter, 09/12/2025 - 08:40
Carnaval 2024 - Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 10/02/2024. Unidos de Padre Miguel - Foto: Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio
Cultura Liesa divulga calendário dos ensaios técnicos das escolas de samba
ter, 09/12/2025 - 08:28
Nova sala de cuidados paliativos do Inca. Foto: Divulgação/Inca
Saúde Profissionais do SUS receberão treinamento em cuidados paliativos
ter, 09/12/2025 - 08:02
Mar de ressaca no Rio de Janeiro após ciclone extratropical ir para o oceano
Meio Ambiente Consciência ambiental cresce em áreas com projetos de longa duração
ter, 09/12/2025 - 07:28
Primeira Turma do STF julga denúncia sobre o núcleo 1 da Pet12.100. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça STF: julgamento pode condenar mais seis réus pela trama golpista
ter, 09/12/2025 - 07:02
Ver mais seta para baixo