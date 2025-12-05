logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF retoma julgamento sobre benefício a vítimas de violência doméstica

Maioria é favorável a mulher receber benefício do INSS
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/12/2025 - 20:37
Brasília
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta sexta-feira (5) o julgamento virtual que vai decidir se mulheres vítimas de violência doméstica podem receber benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante o período de afastamento do trabalho

O julgamento do caso começou no dia 8 de agosto, mas foi suspenso por um pedido de vista feito pelo ministro Nunes Marques.

Ao votar hoje sobre a questão, o ministro formou placar de 9 votos a 0 para confirmar o voto do relator, ministro Flávio Dino, a favor do pagamento dos benefícios.

Além de Dino, votaram no mesmo sentido os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Dias Toffoli, Edson Fachin e André Mendonça.

A votação eletrônica vai até sexta-feira (15). Falta o voto do ministro Gilmar Mendes.

Entenda

A Lei Maria da Penha definiu que a Justiça deve assegurar à mulher em situação de violência doméstica a manutenção do vínculo empregatício por seis meses. A medida vale para casos em que é necessário o afastamento do local de trabalho.

No entendimento de Flávio Dino, a manutenção do vínculo trabalhista envolve a proteção das mulheres, incluindo a manutenção da renda. 

Dessa forma, segundo o ministro, a mulher tem direito a um benefício previdenciário ou assistencial, conforme o vínculo com a seguridade social. 

Segurada do INSS 

No caso de mulheres que são seguradas do Regime Geral de Previdência Social, como empregada, contribuinte individual, facultativa ou segurada especial, Dino entendeu que os primeiros 15 dias de remuneração pelo afastamento será de responsabilidade do empregador. O período restante fica sob a responsabilidade do INSS.

Para quem não tem relação de emprego, mas contribui para o INSS, o benefício deverá ser pago integralmente pelo órgão.

Não segurada – Dino entendeu que as mulheres que não são seguradas do INSS deverão receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Nesse caso, a Justiça deverá comprovar que a mulher não tem outros meios para manter a renda. 

Relacionadas
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Vereadora gaúcha cobra medidas contra violência política de gênero
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Estado do Rio de Janeiro registra mais de 100 feminicídios em 2024
Logo da Agência Brasil
Mulher arrastada foi vítima de tentativa de feminicídio, diz delegado
Edição:
Carolina Pimentel
stf INSS Violência Doméstica mulheres
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Edifício sede da Petrobras
Meio Ambiente Petrobras anuncia entregas do primeiro SAF produzido no Brasil
sex, 05/12/2025 - 21:14
ancelotti, seleção brasileira, brasil, copa
Esportes Copa: Ancelotti diz que Brasil pode vencer todos os jogos da 1ª fase
sex, 05/12/2025 - 20:53
São Paulo (SP),14/03/2023 - Pessoas se protegem da chuva que deixa São Paulo em estado de atenção no final da tarde, no Viaduto Pompéia. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Após fortes chuvas, moradores de Paraibuna e Itirapina podem usar FGTS
sex, 05/12/2025 - 20:49
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF retoma julgamento sobre benefício a vítimas de violência doméstica
sex, 05/12/2025 - 20:37
brasil, espanha, copa do mundo, futsal feminino
Esportes Copa do Mundo de futsal: Brasil supera Espanha e se garante na final
sex, 05/12/2025 - 20:05
brasil, croácia, futebol, amistoso, seleção
Esportes Brasil disputa amistosos com França e Croácia
sex, 05/12/2025 - 19:30
Ver mais seta para baixo