STF tem placar de 2 a 0 para condenar cinco réus do Núcleo 2 da trama

André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/12/2025 - 15:37
Brasília
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Cristiano Zanin durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferiu nesta terça-feira (16) o segundo voto pela condenação de cinco dos seis réus Núcleo 2 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

A manifestação do ministro ocorreu durante o julgamento no qual a Primeira Turma da Corte vai decidir se os acusados serão condenados ou absolvidos.

Com a manifestação de Zanin, o colegiado tem placar de 2 votos a 0 pela condenação de Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro; Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro; Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF); Mário Fernandes, general da reserva do Exército e Marília de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça.

Zanin se manifestou pela absolvição de Fernando de Sousa Oliveira, delegado de carreira da Polícia Federal (PF) e ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça.

Pela manhã, o relator, Alexandre de Moraes, também votou pela condenação dos cinco réus e a absolvição do ex-diretor.

A sessão prossegue para a tomada dos votos dos ministros Flávio Dino e Cármen Lúcia. Se for formada maioria de três votos pela condenação dos réus, o colegiado vai entrar na fase de dosimetria, ou seja, o cálculo das penas.

Condutas

Os réus são acusados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. 

As condutas envolvem ações para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e Moraes, por meio do plano golpista intitulado "Punhal Verde e Amarelo".

Além disso, também foi apurada a realização de blitzes para barrar o deslocamento de eleitores do presidente Lula no segundo turno das eleições de 2022. 

Edição:
Aline Leal
Golpe de Estado stf Cristiano Zanin
