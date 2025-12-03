logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Toffoli autoriza busca em vara federal da Lava Jato em Curitiba

Um dos alvos é o senador Sérgio Moro antigo juiz titular
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/12/2025 - 12:44
Brasília
Brasília (DF), 19/02/2025 - Ministro Dias Toffoli na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

Agentes da Polícia Federal (PF) cumprem nesta manhã (3) na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde se originou a Lava Jato, para cumprir mandado de busca e apreensão de documentos ligados a casos anteriores à operação.

A diligência foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é relator de uma investigação sobre supostas irregularidades na condução de casos criminais pela Justiça Federal do Paraná. Um dos alvos é o senador Sérgio Moro (União-PR), antigo juiz titular da vara responsável pela Lava Jato.

A ordem é para que sejam recolhidos documentos insistentemente solicitados pelo Supremo, mas que ainda não foram encaminhados.

 

Brasília (DF) 18/05/2023 Senador, Sérgio Moro, na CCJ do Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil.
Brasília (DF) 18/05/2023 Senador Sérgio Moro foi juiz titular da Vara Federal em Curitiba   Foto-arquivo: Lula Marques/ Agência Brasil. - Lula Marques/ Agência Brasil

Inquérito

O inquérito sigiloso foi aberto no ano passado a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), após apurações da Polícia Federal (PF) terem apontado a necessidade de aprofundar as investigações sobre declarações do empresário e ex-deputado estadual do Paraná Antônio Celso Garcia, conhecido como Tony Garcia. 

O caso remonta a um acordo de colaboração premiada firmado em 2004 por Garcia, após ele ser preso pela PF sob a acusação de gestão fraudulenta do Consórcio Nacional Garibaldi, em processo anterior à Lava Jato. Ele acusa Moro de intimidá-lo a gravar investigados e “trabalhar” para obter provas contra políticos e outras figuras proeminentes.

Em nota divulgada quando o inquérito foi aberto, Moro negou “qualquer irregularidade no processo de quase vinte anos atrás”. O parlamentar chamou de “fantasioso” o relato de Garcia. A Agência Brasil tenta contato com o senador para novo comentário. A Justiça Federa do Paraná disse que não vai se manifestar.

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Juiz Antonio Bonat assume vara federal responsável pela Lava Jato
Edição:
Aécio Amado
Sérgio Moro stf Lava Jato Vara Federal PF ministro Dias Toffoli
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Supermercado na zona sul do Rio de Janeiro
Política Comissão adia votação da PEC que reduz jornada para 40h e mantém 6x1
qua, 03/12/2025 - 13:41
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Anvisa proíbe fabricação e venda de suplementos irregulares
qua, 03/12/2025 - 12:56
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Soldados do Corpo de Bombeiro trabalham para conter incêndio em galpão da Ceasa. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Incêndio no Ceasa/Rio está controlado; bombeiros trabalham no rescaldo
qua, 03/12/2025 - 12:50
Brasília (DF), 19/02/2025 - Ministro Dias Toffoli na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Toffoli autoriza busca em vara federal da Lava Jato em Curitiba
qua, 03/12/2025 - 12:44
Fortaleza (CE), 03/12/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia alusiva à entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), realizado no Centro de Eventos do Ceará. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Educação Lula autoriza nova fase de obras do campus do ITA no Ceará
qua, 03/12/2025 - 12:42
Brasília (DF), 17/03/2024, O ministro do STF, Gilmar Mendes, durante entrevista exclusiva em seu gabinete. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Gilmar decide que só PGR pode pedir impeachment de ministro do STF
qua, 03/12/2025 - 11:47
Ver mais seta para baixo