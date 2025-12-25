logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Toffoli nega pedido da PGR e mantém acareação no caso Banco Master

Audiência está marcada para terça-feira (30)
Agência Brasil
Publicado em 25/12/2025 - 13:40
Brasília
Brasília (DF), 19/02/2025 - Ministro Dias Toffoli na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

A Procuradoria-Geral da República pediu a suspensão da acareação com investigados no caso do Banco Master. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),Dias Toffoli, entretanto, negou o pedido e manteve a audiência marcada para a próxima terça-feira (30).

Nessa quarta-feira (24), Toffoli determinou a realização de uma audiência de acareação com o sócio do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Eles serão ouvidos por videoconferência.

A medida faz parte do processo de investigação de fraudes financeiras que podem ter movimentado R$ 17 bilhões por meio da emissão de títulos de créditos falsos.

Os acusados são investigados pela Polícia Federal desde 2024, no âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada no dia 18 de novembro de 2025. Na ocasião, Vorcaro foi preso no Aeroporto de Guarulhos (SP), um dia depois de a Fictor Holding Financeira ter anunciado que compraria o Master, após a instituição financeira ter sido liquidada extrajudicialmente.

Também foram detidos os sócios de Vorcaro - Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva. Todos foram autorizados pela Justiça Federal a responder em liberdade, com monitoramento por tornozeleira eletrônica, e estão proibidos de exercer atividades no setor financeiro, de ter contato com outros investigados e de sair do país.

Tofffoli é relator do caso no STF, que tramita em sigilo, após decisão do ministro de acolher o pedido da defesa de Vorcaro para que o caso passasse a ser conduzido pela Corte e não mais na Justiça Federal em Brasília. A mudança foi justificada pela citação de um deputado federal, que tem foro privilegiado.

Relacionadas
Brasília (DF), 26/04/2023 - Fachada da sede da Polícia Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Toffoli autoriza diligências da PF em investigação sobre Banco Master
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Toffoli marca acareação com investigados no caso Banco Master
Brasília (DF), 26/04/2023 - Fachada da sede da Polícia Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Toffoli autoriza diligências da PF em investigação sobre Banco Master
Edição:
Graça Adjuto
Banco Master stf Dias Toffoli acareação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Esportes Campeã brasileira de ginástica Isabelle Marciniak morre aos 18 anos
qui, 25/12/2025 - 14:55
Rio de Janeiro (RJ) 25/01/2025 – Frequentadores se refrescam na Praia do Flamengo durante semana com alerta de calor extremo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Natal tem sol forte e calor de até 40°C no Rio de Janeiro
qui, 25/12/2025 - 14:47
Rio de Janeiro (RJ), 23/12/2023 - Volante para aposta da Mega-Sena da Virada em uma casa lotérica na Lapa, região central da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Site da Caixa é o único oficial para apostas online da Mega da Virada
qui, 25/12/2025 - 14:33
Pope Leo XIV waves to the crowd during the Regina Caeli prayer from the main central loggia of St. Peter's Basilica in The Vatican, on May 11, 2025 (Photo by Massimo Valicchia/NurPhoto).NO USE FRANCE
Internacional Em 1º sermão de Natal, papa lamenta condições dos palestinos em Gaza
qui, 25/12/2025 - 14:11
Brasília (DF), 07/10/2025 – Justiça libera curso de medicina do Pronera na Universidade Federal de Pernambuco. Foto: Advocacia-Geral da União
Educação Inscrições para o Sisu 2026 começam em 19 de janeiro
qui, 25/12/2025 - 14:00
Brasília (DF), 19/02/2025 - Ministro Dias Toffoli na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Toffoli nega pedido da PGR e mantém acareação no caso Banco Master
qui, 25/12/2025 - 13:40
Ver mais seta para baixo