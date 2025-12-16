Justiça
Vaqueiro contratado pelo Ibama é morto em terra indígena no Pará
Ele participava de operação de desintrusão determinada pelo STF
Agência Brasil
Publicado em 16/12/2025 - 08:00
Brasília
Versão em áudio
Um vaqueiro contratado pelo Ibama foi assassinado em uma tocaia durante uma operação de desintrusão na Terra Indígena Apyterewa, no município de São Félix do Xingu, no Pará, nesta segunda-feira (15).
Ele e outros vaqueiros tocavam cerca de 350 cabeças de gado por um ramal estreito na mata até um curral de onde o gado estava sendo retirado da área invadida. O vaqueiro foi atingido por um tiro na altura do pescoço.
A emboscada ocorreu quando equipes de órgãos federais e estaduais cumpriam decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para a retirada dos invasores da região. Doze policiais militares e quatro policiais civis estão no local. A Polícia Federal já enviou vários agentes para a terra indígena.
Destaques EBC
Radioagência
Trama golpista: STF retoma julgamento de réus do Núcleo 2
Rádios
Repórter Nacional 18h30: Ministro Alexandre de Moraes pede a extradição do deputado federal Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos de prisão na ação da trama golpista
TV Brasil
Maranhão se prepara para 1° lançamento comercial de foguete no Brasil
Mais notícias
Geral Rio terá muito calor hoje, mas tempo mudará com chegada de frente fria
ter, 16/12/2025 - 08:29
Geral Antropólogo discute riqueza e desigualdade no DR com Demori
ter, 16/12/2025 - 08:05
Justiça Vaqueiro contratado pelo Ibama é morto em terra indígena no Pará
ter, 16/12/2025 - 08:00
Geral Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 52 milhões
ter, 16/12/2025 - 07:33
Economia Beneficiários com NIS final 5 recebem Auxílio Gás nesta terça-feira
ter, 16/12/2025 - 07:32
Justiça STF decide hoje se condena mais seis réus pela trama golpista
ter, 16/12/2025 - 07:30