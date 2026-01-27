logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Ato no Rio pede justiça pela morte de Thiago Menezes Flausino

Júri popular começa nesta terça-feira a julgar acusados do assassinato
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/01/2026 - 14:06
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 19/08/2023 - A ONG Rio de Paz, familiares de Thiago Menezes Flausino, moradores, amigos e lideranças da Cidade de Deus, onde o menino de 13 anos foi morto em ação da PM, no último dia 6; fazem protesto e enterro simbólico, na Praia de Copacabana. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um ato em frente ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (27) pediu justiça pelo assassinato do estudante Thiago Menezes Flausino, de 13 anos, em 7 de agosto de 2023. Os policiais militares (PMs) Diego Pereira Leal e Aslan Wagner Ribeiro de Faria são acusados de homicídio e fraude processual e começam a ser julgados hoje por um júri popular. 

Priscila Menezes Gomes de Souza, mãe de Thiago, disse que o sonho do filho era ser jogador de futebol profissional. Thiago deixou pai, mãe e três irmãs. “É um momento muito difícil para a família porque nada vai trazer ele de volta, mas é o mínimo que a justiça seja feita. Eles tentaram incriminar o Thiago, mas eles é que cometeram um crime e vão sentar no banco dos réus,” disse a mãe.

Thiago foi assassinado enquanto andava na garupa de uma motocicleta na principal via de acesso à Cidade de Deus. Ele foi atingido por três disparos de arma de fogo. O adolescente não portava arma e não havia confronto no momento em que foi baleado.

Os PMs admitiram em depoimento terem disparado contra Thiago. Eles também respondem por fraude processual pela tentativa de implantar uma arma na cena do crime para sustentar a versão de que teria tido confronto.

Quatro policiais militares foram inicialmente identificados e presos como envolvidos na morte de Thiago. Em junho de 2025, o Tribunal de Justiça determinou a soltura de dois deles, por entender que não teriam participado diretamente do homicídio.

A diretora-executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck, conta que a organização acompanha a família de Thiago desde o seu assassinato. “Foi uma grave violação de direitos humanos em que tudo foi feito errado. Foi feito errado a polícia suspeitar, julgar e matar de forma instantânea um menino de 13 anos. Nossa expectativa é que o Tribunal do Júri faça justiça. Já está demorando demais. Enquanto demora, é injustiça”, disse Jurema.

 

Edição:
Valéria Aguiar
juri popular assassinato Thiago Menezes Flausino PMs rio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 19/08/2023 - A ONG Rio de Paz, familiares de Thiago Menezes Flausino, moradores, amigos e lideranças da Cidade de Deus, onde o menino de 13 anos foi morto em ação da PM, no último dia 6; fazem protesto e enterro simbólico, na Praia de Copacabana. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Ato no Rio pede justiça pela morte de Thiago Menezes Flausino
ter, 27/01/2026 - 14:06
Rio de Janeiro (RJ), 27/01/2026 - A organização da sociedade civil brasileira (OSC) Refauna realizou no início deste mês de janeiro, com apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a primeira soltura de araras-canindé, consideradas extintas da Mata Atlântica. Foto: Flavia Zagury/Refauna
Meio Ambiente Parque Nacional da Tijuca recebe primeira soltura de araras-canindés
ter, 27/01/2026 - 13:51
Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 27, 2026 Belarus' Aryna Sabalenka places an ice pack on her head to cool off during a break in play in her quarter final match against Iva Jovic of the U.S. REUTERS/Edgar Su TPX IMAGES OF THE DAY
Esportes Aberto da Austrália volta a acionar política de calor extremo em jogos
ter, 27/01/2026 - 13:00
Brasília (DF) 25/03/2025 - Ministro Flávio Dino - O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista vão se tornar réus na ação. O caso será julgado pela Primeira Turma da Corte, colegiado formado por cinco dos 11 ministros que compõem o tribunal. Foto: Antonio Augusto/STF
Justiça Dino dá prazo para estados e municípios explicarem emendas para Perse
ter, 27/01/2026 - 12:52
Mais um em menos de 24 horas: extravasamento de água é registrado em mina da Vale, em Congonhas. Foto: Defesa Civil de Congonhas
Meio Ambiente ANM diz que vazamento não comprometeu estruturas de minas da Vale
ter, 27/01/2026 - 12:46
Tiradentes (MG), 25/01/2026 - Lorenzo Melo e Théo Medon na 9ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Foto: Leo Fontes/Universo Produções
Cultura Atores mirins compartilham experiência na Mostra de Tiradentes
ter, 27/01/2026 - 12:26
Ver mais seta para baixo