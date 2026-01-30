logo ebc
Defensoria Pública de SP faz ação de orientação jurídica na capital

Ação gratuita será na Praça João Mendes, no centro
Matheus Crobelatti*
Publicado em 30/01/2026 - 11:35
São Paulo
Prédio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Foto: Instagram/DPESP
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo realiza, no dia 7 de fevereiro, uma ação na Praça João Mendes, no centro da capital, das 9h às 13h, que visa prestar orientações jurídicas e financeiras à população. A medida faz parte da celebração de 20 anos da instituição estadual.

A iniciativa, chamada de #DáPraResolver, possibilita encontrar soluções como descontos nas contas de água e luz, a partir da tarifa social, esclarecimentos sobre débitos e ocorrências de alto consumo, além de verificar o vencimento de dívidas antigas.

Para participar da ação, o público precisa realizar a pré-inscrição em um formulário online. O período de inscrições começou no dia 26 de janeiro e vai até 2 de fevereiro, ou até atingir o limite de 200 vagas. Acesse o formulário

Ao longo do ano, a Defensoria Pública fará essa mesma ação em outros dez municípios do estado de São Paulo. Além dos atendimentos jurídicos, serão feitas palestras e atividades educativas.

O próximo evento será no dia 7 de março, em São José dos Campos. O projeto também contemplará os municípios de Santo André, Campinas, Osasco, Avaré, Ribeirão Preto, Praia Grande, Mogi das Cruzes, Araraquara e Guarulhos.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

