logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Defesa de Bolsonaro volta a pedir prisão domiciliar

Saúde do ex-presidente estaria debilitada
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/01/2026 - 10:26
Brasília
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A defesa voltou a pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a concessão de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, por motivos de saúde, diante de enfermidades sofridas pelo político de 70 anos, incluindo as consequências de uma queda recente. 

Bolsonaro foi condenado em setembro pela Primeira Turma do Supremo a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de estado. Desde então, os advogados tentaram diversas vezes convencer o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, a conceder prisão domiciliar humanitária para ao ex-presidente, todas sem sucesso. 

No pedido mais recente, a defesa cita “riscos clínicos concretos e reiteradamente advertidos pela equipe médica”. Tais riscos deixaram de ser projeções e se tornaram “realidade objetiva”, escreveram os advogados. 

Preso na Polícia Federal

“Nesse contexto, a prisão domiciliar não se apresenta como medida de conveniência ou favor, mas como única forma juridicamente adequada de compatibilizar a execução da pena com a preservação mínima da saúde e da vida do apenado”, alega a defesa. 

Bolsonaro está preso em uma sala nas instalações da Polícia Federal (PF), em Brasília, desde 22 de novembro, quando tentou violar a tornozeleira eletrônica que utilizava.

Desde então, obteve mais de uma vez autorização para ser deslocado sob escolta até um hospital particular, inclusive para a realização de uma cirurgia de correção de hérnia inguinal. 

Outra ida ao hospital ocorreu após uma queda dentro da sala especial em que Bolsonaro está preso, em 7 de janeiro, quando o ex-presidente foi autorizado a realizar exames que confirmaram um traumatismo craniano leve

Isonomia

Em todas as ocasiões, contudo, Moraes entendeu não haver justificativa para a concessão da prisão domiciliar. Na visão do ministro, a legislação não permite a concessão do benefício a Bolsonaro, uma vez que a equipe médica da PF assegura ter condições de prestar atendimento adequado ao preso. 

No pedido protocola na noite de terça-feira (13), a defesa de Bolsonaro pediu ainda isonomia em relação ao tratamento dado ao ex-presidente Fernando Collor, que teve concedido o benefício de prisão domiciliar uma semana após ter sido preso, depois de comprovar enfermidades como transtorno de personalidade e humor. 

Bolsonaro sofre de diversas enfermidades relacionadas a uma facada que tomou na barriga durante a campanha eleitoral de 2018 e teria condições de saúde “ainda mais graves” que Collor, alegou a defesa do ex-presidente.

Relacionadas
Ex.Presidente Jair Bolsonaro. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo
Moraes nega mais um recurso de Bolsonaro contra condenação por golpe
Brasília (DF), 31/12/2025 - O cardiologista Brasil Caiado e o cirurgião Claudio Birolini durante entrevista coletiva para falar sobre situação médica do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado após fazer cirurgia. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Médico de Bolsonaro confirma traumatismo craniano leve
Brasília (DF), 05/12/2024 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão do STF. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Moraes autoriza visitas de filhos e enteada a Bolsonaro
Edição:
Kleber Sampaio
stf Bolsonaro Prisão domiciliar Alexandre de Moraes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, discursa ao Parlamento do país em Tóquio 04/10/2025 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Internacional Primeira-ministra do Japão prepara eleições antecipadas em fevereiro
qua, 14/01/2026 - 11:43
Brasília (DF), 14/01/2026 – Governo regulamenta o exercício profissional de acupuntura. Foto: KoreanMedicine/Pixabay
Geral Brasil regulamenta exercício profissional da acupuntura
qua, 14/01/2026 - 11:15
Segundo Unicef, mais de 100 crianças morreram em Gaza desde cessar-fogo. Palestinos inspecionam danos causados em prédio atingido pela guerra na Cidade de Gaza 13/01/2026 REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Internacional Mais de 100 crianças já foram mortas em Gaza desde 'cessar-fogo'
qua, 14/01/2026 - 11:10
Fundo de Financiamento Estudantil,Fies
Educação Fies: prazo para complementar inscrições postergadas começa hoje
qua, 14/01/2026 - 11:01
Fumaça sobe enquanto manifestantes protestam contra o governo do Irã em Mashhad, no Irã 10/01/2026 Rede Social/via REUTERS
Internacional Irã pode atacar bases dos EUA se Washington intervir nos protestos
qua, 14/01/2026 - 10:47
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Defesa de Bolsonaro volta a pedir prisão domiciliar
qua, 14/01/2026 - 10:26
Ver mais seta para baixo