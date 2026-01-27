logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Dino dá prazo para estados e municípios explicarem emendas para Perse

Informações devem ser prestadas em 30 dias
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/01/2026 - 12:52
Brasília
Brasília (DF) 25/03/2025 - Ministro Flávio Dino - O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista vão se tornar réus na ação. O caso será julgado pela Primeira Turma da Corte, colegiado formado por cinco dos 11 ministros que compõem o tribunal. Foto: Antonio Augusto/STF
© Antonio Augusto/STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou nesta terça-feira (27) que estados e municípios prestem contas em até 30 dias sobre os beneficiários finais de emendas parlamentares aplicadas no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). 

O não envio das informações no prazo estipulado “ensejará a adoção de medidas coercitivas cabíveis, sem prejuízo da apuração da responsabilidade dos agentes públicos omissos”, alerta o ministro. 

Dino é relator de uma série de ações sobre emendas parlamentares, incluindo as chamadas emendas Pix, transferências diretas aos cofres de estados e municípios por indicação de algum parlamentar. Em 2022, o Supremo decidiu que tais emendas são inconstitucionais e impôs uma série de critérios de transparência e rastreabilidade como condição para a liberação dos recursos. 

Como responsável da ação, Dino agora supervisiona a regularização de emendas parlamentares que ainda não permitiam identificar os beneficiários finais do dinheiro. Nesse contexto, desde março do ano passado o ministro busca mais informações a respeito das emendas aplicadas no Perse, mas sempre esbarrando na falta de informações por parte dos municípios e estados.

A não apresentação de relatórios já cobrados anteriormente “compromete deveres básicos de transparência e rastreabilidade dos recursos oriundos de emendas parlamentares”, escreveu o ministro na decisão desta terça-feira. 

O ministro destacou ainda que, das informações já recebidas, algumas dão conta de renúncias fiscais que chegam a R$ 34 milhões para uma única empresa. Diante disso, a omissão dos municípios e estados envolvidos em apresentar esclarecimentos é “circunstância que se revela ainda mais grave diante dos vultosos valores envolvidos a título de renúncia fiscal, os quais impactam diretamente o equilíbrio das contas públicas e a própria capacidade de planejamento estatal”. 

Em março, Dino havia determinado ao Ministério do Turismo e à Advocacia-Geral da União (AGU) que colhessem todas as informações necessárias para garantir a rastreabilidade e a transparência das emendas direcionadas ao Perse. Os órgãos responderam, contudo, que não poderiam cumprir a decisão, pois não haviam recebido os relatórios necessários dos entes subnacionais. 

O Perse foi criado no contexto da pandemia da covid-19, que paralisou o setor de eventos. Por meio do programa, foram concedidas isenções fiscais para as empresas do ramo. Após o fim da emergência sanitária, entretanto, o governo precisou entrar em disputa com o Congresso para descontinuar o programa.

Relacionadas
Show dos Vencedores - Festival de Música Nacional FM 2019
Câmara aprova criação de programa emergencial para setor de eventos
Brasília (DF), 14/10/2025 - Ministro Flávio Dino durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Dino proíbe emendas para entidades ligadas a parentes de parlamentares
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Flávio Dino na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Dino suspende trecho de PL que libera emendas do orçamento secreto
Edição:
Fernando Fraga
Emendas PIX Flávio Dino Perse stf estados municípios
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 19/08/2023 - A ONG Rio de Paz, familiares de Thiago Menezes Flausino, moradores, amigos e lideranças da Cidade de Deus, onde o menino de 13 anos foi morto em ação da PM, no último dia 6; fazem protesto e enterro simbólico, na Praia de Copacabana. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Ato no Rio pede justiça pela morte de Thiago Menezes Flausino
ter, 27/01/2026 - 14:06
Rio de Janeiro (RJ), 27/01/2026 - A organização da sociedade civil brasileira (OSC) Refauna realizou no início deste mês de janeiro, com apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a primeira soltura de araras-canindé, consideradas extintas da Mata Atlântica. Foto: Flavia Zagury/Refauna
Meio Ambiente Parque Nacional da Tijuca recebe primeira soltura de araras-canindés
ter, 27/01/2026 - 13:51
Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 27, 2026 Belarus' Aryna Sabalenka places an ice pack on her head to cool off during a break in play in her quarter final match against Iva Jovic of the U.S. REUTERS/Edgar Su TPX IMAGES OF THE DAY
Esportes Aberto da Austrália volta a acionar política de calor extremo em jogos
ter, 27/01/2026 - 13:00
Brasília (DF) 25/03/2025 - Ministro Flávio Dino - O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista vão se tornar réus na ação. O caso será julgado pela Primeira Turma da Corte, colegiado formado por cinco dos 11 ministros que compõem o tribunal. Foto: Antonio Augusto/STF
Justiça Dino dá prazo para estados e municípios explicarem emendas para Perse
ter, 27/01/2026 - 12:52
Mais um em menos de 24 horas: extravasamento de água é registrado em mina da Vale, em Congonhas. Foto: Defesa Civil de Congonhas
Meio Ambiente ANM diz que vazamento não comprometeu estruturas de minas da Vale
ter, 27/01/2026 - 12:46
Tiradentes (MG), 25/01/2026 - Lorenzo Melo e Théo Medon na 9ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Foto: Leo Fontes/Universo Produções
Cultura Atores mirins compartilham experiência na Mostra de Tiradentes
ter, 27/01/2026 - 12:26
Ver mais seta para baixo