logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Dino nega pedido para suspender a renovação automática da CNH

Dispensa de exames para bons condutores foi questionada por associação
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/01/2026 - 16:01
Brasília
CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (29) negar pedido de suspensão da nova regra que permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas que não foram multados nos últimos doze meses.

Na decisão, Dino aponta que a Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego (Abrapsit), entidade que recorreu ao STF, não tem legitimidade jurídica para questionar a Medida Provisória 1.327 de 2025, que passou a prever a medida. 

A associação criticou a adoção do cadastro de bons condutores para dispensar motoristas da realização de exames de aptidão física e mental para renovação do documento. 

O ministro também decidiu não analisar a ação direta de inconstitucionalidade protocolada pela entidade. 

“Admitir-se a legitimação extraordinária da Abrapsit significa atribuir-lhe a representação em juízo de interesses de uma comunidade muito mais ampla do que a dos seus associados, fazendo instaurar um processo coletivo em que a maioria dos membros do grupo, categoria ou classe estariam sendo, potencialmente, representados por quem defende interesses não coincidentes ou até contrários aos seus”, decidiu Dino.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A renovação automática da CNH para bons condutores entrou em vigor no início deste mês. Segundo o Ministério dos Transportes, a medida já beneficiou 323.459 motoristas. Cerca de R$ 226 milhões foram economizados pelos condutores. O montante inclui os valores que seriam pagos em exames e taxas.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 09/01/2026 - O ministro dos Transportes, Renan Filho, durante cerimônia que oficializa medida administrativa que autoriza a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para bons motoristas. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Renovação automática de CNH beneficia 300 mil na primeira semana
CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação
AGU derruba liminar que suspendeu novas regras para CNH
Edição:
Sabrina Craide
CNH renovação da CNH Flávio Dino stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Ilustração mostra bandeiras dos EUA e do Irã 18/6/2025 REUTERS/Dado Ruvic
Internacional Oriente Médio: aumenta tensão entre Irã e EUA
qui, 29/01/2026 - 18:09
Brasília (DF), 29/01/2026 – Helicóptero UH-60 Black Hawk. Foto: Leandro Casella/Revista Foça Aérea
Geral PM do Rio vai usar helicóptero blindado americano no combate ao crime
qui, 29/01/2026 - 17:51
Café, cafezinho, xicara
Economia Preços altos derrubam consumo de café no Brasil em 2025
qui, 29/01/2026 - 17:48
Brasília (DF), 30/12/2025 - O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, comenta os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) referentes a novembro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Economia Marinho diz que juros pesaram mais que tarifaço no emprego em 2025
qui, 29/01/2026 - 17:15
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski - Aberto da Austrália 2026
Esportes Stefani perde semi de duplas e Brasil dá adeus a Aberto da Austrália
qui, 29/01/2026 - 16:55
Brasília (DF), 07/05/2025 - O ex presidente, Jair Bolsonaro (e) e pastor, Silas Malafaia (d), participam da manifestação em defesa da anistia aos condenados nos atos golpistas de 8 de Janeiro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Malafaia pede rejeição de denúncia sobre ofensa ao comando do Exército
qui, 29/01/2026 - 16:32
Ver mais seta para baixo