logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Diretor do BRB fica em silêncio ao depor à PF sobre compra do Master

Agenda de depoimentos prossegue nesta terça-feira
Manuela Castro - Repórter da TV Brasil
Publicado em 26/01/2026 - 18:11
Brasília
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

A Polícia Federal iniciou nesta segunda-feira (26) uma nova rodada de depoimentos no Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da investigação que apura a compra de ativos do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). As oitivas ocorrem por determinação do ministro Dias Toffoli, relator do caso.

O primeiro a prestar depoimento nesta segunda-feira foi Dario Oswaldo Garcia Júnior, diretor de Finanças e Controladoria do BRB. Ele respondeu às perguntas dos investigadores, mas o conteúdo do depoimento não foi divulgado em razão do sigilo processual.

Na sequência, estavam previstos os depoimentos de empresários ligados ao conglomerado do Banco Master e de executivos da instituição. Entre eles, Alberto Felix de Oliveira, superintendente executivo de Tesouraria do Master, que optou por permanecer em silêncio, exercendo o direito constitucional de não produzir prova contra si.

A agenda de depoimentos prossegue nesta terça-feira (27), com a oitiva de mais quatro investigados, incluindo dirigentes do BRB e do Banco Master, além de sócios da instituição financeira, alguns deles por videoconferência.

A investigação apura suspeitas de irregularidades na negociação de carteiras de crédito envolvendo o BRB e o Banco Master, com possíveis crimes como gestão fraudulenta de instituição financeira, uso de informação privilegiada, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. 

O caso tramita no STF em razão da existência de investigado com prerrogativa de foro, que seria um deputado federal. As suspeitas de envolvimento do parlamentar, entretanto, ainda não se confirmaram.

Relacionadas
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Mendes defende atuação de Toffoli no inquérito do Banco Master
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
FGC alerta para golpes ligados a indenizações do Banco Master
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
No Supremo, PF colhe depoimentos no caso da compra do Master pelo BRB
Edição:
Fernando Fraga
Banco Master Polícia Federal Banco Regional de Brasília Fraude Bancária
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 10/07/2025 - Tela do aplicativo Meu INSS. Foto: INSS/Divulgação
Economia INSS não deixará de pagar aposentadoria a quem não tem nova identidade
seg, 26/01/2026 - 18:13
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Diretor do BRB fica em silêncio ao depor à PF sobre compra do Master
seg, 26/01/2026 - 18:11
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Mendes defende atuação de Toffoli no inquérito do Banco Master
seg, 26/01/2026 - 18:03
Brasília (DF), 26/01/2026 - O representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) no Brasil, Jorge Meza. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Jovens da América Latina e Caribe discutem combate à fome
seg, 26/01/2026 - 17:34
Brasília (DF) 09/12/2024 O ministro do STF, Edson Fachin, relator do recurso que trata da relação entre motoristas e plataformas digitais de transporte, preside audiência pública para tratar do tema Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Fachin diz que democracia atravessa tempos desafiadores
seg, 26/01/2026 - 17:03
Rio de Janeiro (RJ), 25/11/2024 - O programa Caminhos da Reportagem destaca As marcas do racismo na escola. Frame: TV Brasil/Divulgação
Educação TV Brasil: racismo na escola é tema do Caminhos da Reportagem
seg, 26/01/2026 - 16:56
Ver mais seta para baixo