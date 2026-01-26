logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Entidades vão ao STF para barrar lei de SC que proíbe cotas raciais

André Richter – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/01/2026 - 19:04
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 27/11/2025 – 1º Encontro de Cotistas Egressos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e outras entidades protocolaram nesta segunda-feira (26) ações de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender a lei de Santa Catarina que proíbe a reserva de cotas raciais para ingresso de estudantes em instituições de ensino que recebem verbas públicas do estado.

Além da OAB, a norma também é questionada pelo PSOL, pelo PT, pela União Nacional dos Estudantes (Une), pela Coalizão Negra por Direitos e pela Educafro – associação que luta pela inclusão de negros, em especial, e pobres em geral, em universidades públicas ou particular, com bolsa de estudo.

Confira mais informações sobre o assunto no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

As entidades pretendem suspender a Lei 19.722/2026, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) e sancionada pelo governador Jorginho Melo.

A norma permite a reserva de vagas somente para pessoas com deficiência, alunos oriundos de escolas públicas ou com base em critérios exclusivamente econômicos.

Para a OAB, o Supremo já validou a constitucionalidade de políticas afirmativas para ingresso de estudantes por meio de cotas raciais.

"A vedação absoluta imposta pela lei estadual, ao proibir, em bloco, qualquer medida diferenciada voltada à promoção da igualdade material no acesso às funções públicas em universidades, ignora a complexidade das desigualdades e impõe uma concepção rigidamente formalista, já superada pelo constitucionalismo democrático contemporâneo", afirmou a OAB. 

As demais entidades acrescentaram que a Corte também definiu que o país tem o dever de combater o racismo estrutural.

"O risco está na manutenção de eficácia dessa lei, o que poderá trazer prejuízos irreversíveis às universidades e, principalmente, à população negra e indígena de Santa Catarina e de todo o país", argumentaram. 

As ações serão relatadas pelo ministro Gilmar Mendes. Não há prazo para decisão. 

 

Relacionadas
UnB foi a primeira universidade federal a adotar sistema de cotas raciais UnB reserva vagas para negros desde o vestibular de 2004 Percentual de negros com diploma cresceu quase quatro vezes desde 2000, segundo IBGE
Lei de SC que proíbe cotas raciais é questionada na Justiça
Edição:
Denise Griesinger
stf PSOL cotas raciais Santa Catarina Lei 19.722/2026 OAB Educafro multimídia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
General view from above of a dam owned by Brazilian miner Vale SA that burst, in Brumadinho, Brazil January 25, 2019. REUTERS/Washington Alves
Geral Brumadinho: Corte alemã marca audiências que decidirão se haverá júri
seg, 26/01/2026 - 20:10
Brasília (DF), 25/06/2025 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participa de evento após a 2ª reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), no Ministério de Minas e Energia (MME). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Ministro cobra solução para vazamento de água em minas da Vale
seg, 26/01/2026 - 19:52
Brasília (DF) 09/05/2025 - Fachada da sede do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Governo prorroga até março prazo para pedido de ressarcimento do INSS
seg, 26/01/2026 - 19:47
Fotos memoriais de reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro do Hamas a Israel em Tel Aviv, Israel 12/08/2024 REUTERS/Florion Goga
Internacional Israel diz ter recuperado corpo do último refém em Gaza
seg, 26/01/2026 - 19:40
Salvador (BA), 26/01/2026 - A maior coleção de obras afro-brasileiras já repatriada chega ao Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB). Foto: Muncab/Divulgação
Cultura Maior coleção de arte afro-brasileira já repatriada chega ao Muncab
seg, 26/01/2026 - 19:08
Rio de Janeiro (RJ), 27/11/2025 – 1º Encontro de Cotistas Egressos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Entidades vão ao STF para barrar lei de SC que proíbe cotas raciais
seg, 26/01/2026 - 19:04
Ver mais seta para baixo