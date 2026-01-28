logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Governo brasileiro entrega pedido de extradição de Ramagem aos EUA

Solicitação foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/01/2026 - 16:06
Brasília
Brasília (DF), 07/05/2025 - Reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara para votar requerimento que pede a suspensão de ação penal contra o deputado Ramagem. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou nesta quarta-feira (28) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o governo brasileiro formalizou o pedido de extradição do ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) dos Estados Unidos.

No ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes, que solicitou a extradição, o ministério informou que o pedido foi entregue pela embaixada do Brasil em Washington ao Departamento de Estado no dia 30 de dezembro de 2025. Não há prazo para análise da extradição.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Jair Bolsonaro, Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão na ação penal da trama golpista. 

Em setembro do ano passado, ele fugiu do país para evitar o cumprimento da pena e está morando em Miami.

Durante a investigação sobre a trama golpista, ele foi proibido pelo STF de sair do país. Segundo a Polícia Federal, Ramagem fugiu pela fronteira com a Guiana e embarcou para os Estados Unidos com passaporte diplomático, que não estava apreendido. 

No final do ano passado, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou a cassação do mandato de Ramagem. A Constituição determina que a Casa declare a perda do mandato de parlamentar em função de condenação criminal.  

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ) 17/07/2024 – O delegado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Informações (Abin) e pré-candidato à Prefeitura do Rio, presta depoimento na Polícia Federal, que investiga possível uso ilegal de sistemas para espionar autoridades e desafetos políticos no governo Jair Bolsonaro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
MJ formaliza ao Itamaraty pedido de extradição de Ramagem
Brasília (DF), 01/10/2024 - Alexandre Ramagem, candidato à prefeitura do Rio de Janeiro (RJ). Eleições 2024. Foto: Carolina Antunes/Presidência da República
Trama golpista: Moraes determina retomada de processo contra Ramagem
A cúpula maior, voltada para cima, abriga o Plenário da Câmara dos Deputados.
Câmara cancela passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro e Ramagem
Edição:
Valéria Aguiar
ministro Alexandre de Moraes stf ex-deputado federal Alexandre Ramagem pedidode extradição EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Lucas Paquetá durante partida do West Ham contra o Brighton & Hove Albion pelo Campeonato Inglês 30/12/2025 Action Images via Reuters/John Sibley
Esportes Após acordo, Paquetá recebe aval para se transferir para o Flamengo
qua, 28/01/2026 - 17:05
28/01/2026 - Curitiba - Global Game Jam Curitiba 2025 - maratona mundial de games que começa dia 30, em Curitiba. Foto: Global Game Jam Curitiba 2025/Cassiano Rosário
Cultura Maratona mundial de games deve reunir 600 desenvolvedores no Brasil
qua, 28/01/2026 - 17:05
Caldas Novas (GO), 28/01/2026 - Corretora Daiane Alves Souza. Foto: Câmera de segurança/Reprodução
Geral Corpo da corretora que desapareceu em Caldas Novas é encontrado
qua, 28/01/2026 - 16:58
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Dívida pública pode alcançar até R$ 10,3 trilhões em 2026
qua, 28/01/2026 - 16:35
barbeiro
Saúde Ananindeua, no Pará, tem surto de casos da doença de Chagas
qua, 28/01/2026 - 16:28
Brasília (DF), 28/01/2026 - Fita de clareamento dental 9D White Teeth Whitening Strips. Foto: VM Global Trade/Divulgação
Saúde Anvisa proíbe marca de fita usada para clareamento dental
qua, 28/01/2026 - 16:20
Ver mais seta para baixo