logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça de SC suspende lei que proibiu cotas raciais nas universidades

Pedido de suspensão feito pelo diretório estadual do PSOL
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/01/2026 - 16:58
Brasília
Alunos em sala de aula. Foto: Sam Balye/Unsplash
© Sam Balye/Unsplash

A Justiça de Santa Catarina decidiu nesta terça-feira (27) suspender a lei estadual que proibiu a reserva de cotas raciais para ingresso de estudantes em instituições de ensino que recebem verbas públicas do estado.

A medida suspende a eficácia da Lei 19.722/2026, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) e sancionada pelo governador Jorginho Melo.

A norma permite a reserva de vagas somente para pessoas com deficiência, alunos oriundos de escolas públicas ou com base em critérios exclusivamente econômicos.

A decisão foi proferida pela desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta e atendeu ao pedido de suspensão feito pelo diretório estadual do PSOL.

A magistrada entendeu que a lei deve ser suspensa porque o Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu a constitucionalidade das ações afirmativas de cotas raciais nas universidades.

“A proibição legislativa genérica e desvinculada de avaliação concreta de necessidade ou adequação revela-se, ao menos em juízo de cognição sumária, dissonante da interpretação constitucional já consolidada”, disse a desembargadora.

O caso também foi parar no Supremo. Ontem, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e outras entidades protocolaram ações de inconstitucionalidade contra a proibição de cotas no estado. 

Mais cedo, o ministro Gilmar Mendes, relator dos processos, deu prazo de 48 horas para o governo de Santa Catarina se manifestar sobre a validade da lei.

Edição:
Valéria Aguiar
Justiça SC Cotas Raciais Universidades diretório estadual do PSOL
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 21/01/2026 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Boulos acredita que fim da escala 6x1 pode ser aprovado neste semestre
ter, 27/01/2026 - 18:23
Brasília (DF), 27/01/2026 - Banco do Nordeste. Foto: Banco do Nordeste/Arquivo/Divulgação
Economia Banco do Nordeste suspende Pix após sofrer ataque hacker
ter, 27/01/2026 - 18:16
Brasília (DF) 24/01/2022 – Unidade de distribuição dos Correios em Brasília. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Moraes suspende benefícios de acordo que encerrou greve dos Correios
ter, 27/01/2026 - 18:13
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras reduz em 7,8% preço de venda do gás natural a distribuidoras
ter, 27/01/2026 - 18:00
Bacabal (MA), 21/01/2026 - Três crianças desapareceram após saírem para brincar em povoado de Bacabal no Maranhão. Foto: Bombeiros MA/Divulgação
Geral Após 24 dias, buscas por crianças no MA se concentram em mata e rio
ter, 27/01/2026 - 17:38
Cristian Ribera, Copa do Mundo de esqui cross-country
Esportes Comitê Paralímpico faz 1ª convocação para Jogos de Inverno, na Itália
ter, 27/01/2026 - 17:26
Ver mais seta para baixo