logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça do RJ decreta prisão preventiva de ex-CEO do Hurb, preso no CE

João Rangel foi detido com documento falso e tornozeleira desligada
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/01/2026 - 21:47
Rio de Janeiro

A Justiça do Rio decretou nesta quarta-feira (7) a prisão preventiva de João Ricardo Rangel Mendes, ex-CEO da agência de viagens Hurb, antigo Hotel Urbano.

Na decisão, o juiz André Felipe Veras de Oliveira, da 32ª Vara Criminal, decretou a prisão em razão "de evidente risco à ordem pública e à aplicação da lei penal".

João Ricardo Rangel foi preso na segunda-feira (5), no Aeroporto Regional de Jericoacoara, no Ceará, portando documento falso e com a tornozeleira eletrônica descarregada.

O pedido de prisão preventiva de João Ricardo Rangel foi feito nesta terça-feira (6) pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pelo descumprimento das medidas cautelares impostas pela Justiça.

As medidas cautelares foram impostas por causa da prisão de Rangel por furto de obras de arte e outros objetos de um hotel e de um escritório de arquitetura. O empresário foi denunciado pelo MPRJ em maio de 2025 pelos crimes de furto qualificado e adulteração de identificação de veículo.

Defesa

A defesa do ex-CEO da Hurb, representada pelo advogado Vicente Donnici, alegou que o réu não descumpriu cautelares, pois não ficou mais de 30 dias longe do Rio sem avisar, como determinado pela Justiça.

Segundo a defesa, Mendes viajou ao Ceará em 29 de dezembro. Alegou também que não há prova de que a tornozeleira eletrônica estivesse mesmo desligada e que, se esse fosse o caso, não teria sido algo intencional.

O juiz André Felipe Veras disse que quanto à tornozeleira, “o relatório de monitoramento trazido pela SEAP [Secretaria de Administração Penitenciária ]é assertivo quanto às reiteradas violações de monitoramento feitas pelo réu”.

Ao expedir o mandado de prisão, o magistrado determinou o encaminhamento de Rangel para o Rio de Janeiro. 

Relacionadas
Brasília (DF), 28/04/2025 - Hurb - Hotel Urbano. Foto: Hurb/Divulgação
MP pede prisão preventiva de ex-CEO da Hurb por descumprir cautelares
Edição:
Carolina Pimentel
Hurb Tornozeleira Eletrônica Ceará
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Justiça Justiça do RJ decreta prisão preventiva de ex-CEO do Hurb, preso no CE
qua, 07/01/2026 - 21:47
Brasília (DF), 25/11/2025 - Vacina da dengue do Instituto Butantan, primeira do mundo em dose única, é aprovada pela Anvisa. Foto: Instituto Butantan/Divulgação
Saúde Aplicação da vacina da dengue do Butantan começará a partir do dia 17
qua, 07/01/2026 - 21:25
Brasília (DF), 12/06/2012 - Lixão da Estrutural. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Meio Ambiente Gestão de resíduos pode levar municípios a reduzir emissão de gases
qua, 07/01/2026 - 20:29
Artilheira do Brasileiro Feminino, Bia Zaneratto retorna ao Palmeiras
Esportes Após 2 anos nos EUA, Bia Zaneratto retorna ao Palmeiras e vestirá a 10
qua, 07/01/2026 - 19:57
Brasília (DF) 31/01/25 Grades que cerca o Congresso nacional foi quase toda para o chão durante a forte chuva que caiu na Esplanada dos Ministérios. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Geral DF terá segurança reforçada para atos de 8 de janeiro
qua, 07/01/2026 - 19:49
São Paulo (SP), 31/03/2025 - Pessoas durante chuva na Avenida Paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Temporais provocam alagamentos e deixam cidade de São Paulo em alerta
qua, 07/01/2026 - 19:11
Ver mais seta para baixo