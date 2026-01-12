logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes autoriza progressão de Delgatti para o regime semiaberto

Hacker já cumpriu mais de 20% da pena e apresenta bom comportamento
Alex Rodrigues - repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/01/2026 - 13:21
Brasília
Brasília (DF) 17/08/2023 Depoimento do Hacker, Walter Delgatti Neto, na CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o hacker Walter Delgatti Neto a cumprir o resto de sua pena em regime semiaberto. Proferida nesta segunda-feira (12), a decisão atende a um pedido dos advogados de Delgatti.

Ao solicitar que a Corte autorizasse a progressão de Delgatti para o regime semiaberto, a defesa alegou que o hacker já cumpriu mais de 20% dos oito anos e três meses de prisão a que a Primeira Turma do STF o condenou, em maio do ano passado.

O hacker foi considerado culpado de ter invadido e inserido documentos fraudulentos no sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ─ incluindo um mandado de prisão e uma ordem de quebra de sigilo bancário contra Moraes.

Nesta mesma ação, a ex-deputada federal Carla Zambelli foi condenada a dez anos de prisão e à perda de mandato parlamentar por ordenar a prática dos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica praticados por Delgatti. 

PGR opinou a favor

Delgatti está preso em regime fechado desde agosto de 2023. No último dia 22, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favorável à progressão de regime. De acordo com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o hacker já havia cumprido, à época, mais de um ano e 11 meses de prisão, ou o equivalente a 20% da pena, tendo, portanto, direito à progressão para o semiaberto.

“Além disso, o atestado de conduta carcerária emitido pela unidade prisional atesta que o reeducando Walter Delgatti Neto apresenta bom comportamento carcerário. Dessa forma, estão atendidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a progressão de regime prisional”, opinou Gonet ao responder ao pedido de Moraes, relator do processo de execução penal e do pedido de progressão feito pela defesa.

Hacker pode voltar à prisão

Em sua decisão desta segunda-feira, Moraes destacou que, de fato, Delgatti atende aos requisitos legais e têm direito a acessar “regimes [penas] menos rigorosos”, mas que voltará ao regime fechado se for condenado em outro processo ou vier a praticar novo crime doloso ou falta grave.

Delgatti ainda responde a outro processo por invadir as contas pessoais que autoridades públicas como o então juiz federal Sergio Moro e procuradores da República mantinham no aplicativo de troca de mensagens Telegram e, posteriormente, vazar o conteúdo das conversas obtidas ilegalmente.

A Justiça já o condenou, em primeira instância, a 20 anos de prisão. Como, neste caso, ainda cabem recursos, o hacker ainda não começou a cumprir a sentença.

Relacionadas
Brasília (DF) 23/04/2024 Deputada Carla Zambelli durante coletiva na Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Carla Zambelli renuncia ao mandato; Câmara dará posse ao suplente
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames no hospital após sofrer queda
Brasília (DF) 17/08/2023 Depoimento do Hacker, Walter Delgatti Neto, na CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
PGR é a favor de progressão de regime ao hacker Walter Delgatti
Edição:
Vinicius Lisboa
Walter Delgatti Alexandre de Moraes Supremo Tribunal Federal stf Carla Zambelli
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 01/02/2025 – O Bloco Carrossel de emoções abre os desfiles de carnaval dos megablocos no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Suvaco do Cristo se despede do carnaval após 40 anos de desfile
seg, 12/01/2026 - 14:42
Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 – Trabalhadores usam ônibus em deslocamento na volta para casa, na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Livro apresenta contrastes do Rio ao examinar linha de ônibus 474
seg, 12/01/2026 - 14:41
A Estação da Luz é uma das mais importantes estações ferroviárias da cidade de São Paulo, projeto foi feito por Charles Henry Driver, um arquiteto britânico conhecido por projetos em estações ferroviárias.
Geral Segunda de céu claro, sol e sensação de calor na capital paulista
seg, 12/01/2026 - 14:38
Tehran, 12/01/2026 - Ato pró-governo no Irã. Foto: Fars News Agency/Divulgação
Internacional Atos pró-regime no Irã criticam distúrbios e interferência estrangeira
seg, 12/01/2026 - 14:27
A presidente do México, Claudia Sheinbaum 3 de novembro de 2025 REUTERS/Henry Romero
Internacional Presidente do México descarta invasão dos Estados Unidos
seg, 12/01/2026 - 14:21
Brasília (DF) 17/08/2023 Depoimento do Hacker, Walter Delgatti Neto, na CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Moraes autoriza progressão de Delgatti para o regime semiaberto
seg, 12/01/2026 - 13:21
Ver mais seta para baixo