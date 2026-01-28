logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes exclui receitas próprias do MPU de limites do arcabouço fiscal 

Medida foi pedida pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet
Felipe Pontes – repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/01/2026 - 11:39
Brasília
Edifício-sede da Procuradoria Geral da República – PGR, em Brasília. Fachada Prédio PGR. Foto: Leobark Rodrigues/Secom/MPF
© Leobark Rodrigues/Secom/MPF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu uma liminar para excluir as receitas próprias do Ministério Público da União (MPU) do limite de gastos do arcabouço fiscal.

A medida havia sido pedida pelo procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet e segue entendimento que já havia sido aplicado pelo Supremo no ano passado em relação às receitas próprias dos tribunais e outros órgãos do Judiciário, em ação movida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). 

Gonet apontou para a paridade de tratamento entre Judiciário e MPU, prevista na Constituição. Moraes concordou com o argumento, afirmando se tratar de “situação absolutamente análoga”. 

O ministro frisou que a legislação do arcabouço fiscal traz entre as possibilidades de exceção ao limite de gastos as eventuais receitas próprias de cada órgão, desde que o dinheiro seja aplicado na finalidade do próprio órgão. 

Moraes lembrou que os valores das receitas próprias do MPU “devem ser empregados para o custeio de suas despesas, observados os limites impostos pelas dotações orçamentárias disponíveis ou pelos créditos adicionais que venham a ser abertos para esse fim”. 

Pela decisão, o dinheiro proveniente de receitas próprias fica excluído já em 2026. A liminar abrange recursos “tanto oriundos de exercícios anteriores quanto os do presente exercício financeiro e, evidentemente, os futuros”, afirmou o ministro. 

O MPU arrecada recursos por meio de aluguéis, arrendamentos, multas, juros contratuais, indenizações por danos causados ao patrimônio público e tarifas de inscrição em concursos e processos seletivos.

 

Edição:
Denise Griesinger
MPU stf Alexandre de Moraes arcabouço fiscal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
28.01.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a sessão inaugural do Fórum Econômico Internacional da América Latina. Centro de Convenções do Panamá. Cidade do Panamá - Panamá Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política “Divididos, somos frágeis”, diz Lula ao defender integração na AL
qua, 28/01/2026 - 13:49
Brasília (DF), 17/11/2025 - A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, participa de cerimônia de envio do texto do novo Plano Nacional de Cultura (PNC) ao Congresso Nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Fim da escala 6x1: governo pode enviar projeto para agilizar aprovação
qua, 28/01/2026 - 13:44
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
Geral Caso Orelha: o que se sabe até agora sobre a morte do cão em SC
qua, 28/01/2026 - 13:08
The wreckage of the VSR Ventures-operated Learjet 45 aircraft in which Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar and four others were killed after it crashed in Baramati, India, January 28, 2026. REUTERS/Francis Mascarenhas TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Queda de avião na Índia deixa 5 mortos, entre eles autoridade estadual
qua, 28/01/2026 - 12:52
Tenista polonesa Iga Swiatek durante partida do Aberto da Austrália 28/01/2026 REUTERS/Tingshu Wang
Esportes Iga Swiatek e Djokovic reivindicam privacidade no Aberto da Austrália
qua, 28/01/2026 - 12:43
Members of law enforcement gather, as tensions rise after federal law enforcement agents were involved in a shooting incident, a week after a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent fatally shot Renee Nicole Good, in north Minneapolis, Minnesota, U.S., January 14, 2026. REUTERS/Leah Millis
Internacional Italianos se revoltam com ICE na segurança das Olimpíadas de Inverno
qua, 28/01/2026 - 12:19
Ver mais seta para baixo