logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes nega mais um recurso de Bolsonaro contra condenação por golpe

Ex-presidente está preso em uma sala especial na PF em Brasília
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/01/2026 - 13:42
Brasília
Ex.Presidente Jair Bolsonaro. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo
© Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta terça-feira (13) mais um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que buscava novamente reverter a pena de 27 anos e três meses de prisão à qual ele foi condenado por liderar uma tentativa de golpe de Estado.

Os advogados de Bolsonaro protocolaram o novo recurso na segunda (12). No agravo regimental, a defesa pleiteava levar o caso para discussão no plenário do Supremo, alegando que o Regimento Interno do Supremo não prevê quórum mínimo para que o colegiado julgue recursos contra decisões das turmas.

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do Supremo em setembro. Pouco depois, a defesa entrou com uma apelação do tipo embargos infringentes, que permite à defesa insistir pela absolvição e usar argumentos de algum voto divergente. No caso, o único voto divergente foi do ministro Luiz Fux, que se posicionou pela absolvição do ex-presidente e a anulação do caso.

Moraes, contudo, negou andamento aos infringentes. Ele justificou a decisão afirmando que a jurisprudência do Supremo, ao menos desde 2017, estabeleceu a necessidade de no mínimo dois votos divergentes para que esse tipo de embargo seja aceito.

Na segunda, os advogados alegaram que em nenhuma parte do Regimento Interno pode ser encontrada essa limitação de quórum, e que negar o direito de Bolsonaro ser julgado pelo plenário seria uma violação de direitos humanos, por impossibilitar que o ex-presidente tenha acesso ao duplo grau de jurisdição.

Na decisão desta terça, Moraes não chegou a analisar o mérito dos argumentos da defesa. O ministro-relator negou andamento ao apelo afirmando ser “absolutamente incabível juridicamente a interposição desse recurso após o trânsito em julgado do Acórdão condenatório”.

Atualmente, Bolsonaro está preso em uma sala especial nas instalações da Polícia Federal (PF) em Brasília. O ex-presidente já obteve autorização mais de uma vez para ser deslocado a um hospital particular, inclusive para a realização de uma cirurgia de hérnia inguinal.

Por diversas vezes, a defesa pediu autorização para que Bolsonaro cumpra pena em casa, por motivos humanitários de saúde, mas todas foram negadas por Moraes. Para o ministro, a lei não permite a concessão do benefício, pois a PF teria condições de oferecer atendimento adequado ao ex-presidente.

Bolsonaro foi condenado por cinco crimes: liderar organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Os últimos crimes estão ligados aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes da República.

Relacionadas
Brasília (DF), 08/01/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia relativa aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e assina veto integral ao PL da Dosimetria. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula veta integralmente PL da Dosimetria
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
STF condenou 1.399 pessoas por atos golpistas; 179 estão presas
Manifestantes fazem ato contra governo no dia 8 de janeiro 2023 Joédson Alves/Agencia Brasil
Cronologia da tentativa de golpe: atentados, bloqueios e acampamentos
Edição:
Juliana Andrade
Golpe de Estado Jair Bolsonaro Alexandre de Moraes stf trama golpista
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Caranguejo Uçá
Meio Ambiente Calendário de defeso do caranguejo-uçá começa dia 18 próximo
ter, 13/01/2026 - 14:58
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Banco Central desiste de recurso contra inspeção do TCU no caso Master
ter, 13/01/2026 - 14:56
Estados Unidos 01/11/2024. Eleição presidêncial nos EUA. REUTERS/Cheney Orr/File Photo
Internacional Juristas pedem que tribunal internacional investigue ação na Venezuela
ter, 13/01/2026 - 14:55
Brasília (DF), 18/12/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Haddad diz que caso Master pode ser a maior fraude bancária do país
ter, 13/01/2026 - 14:53
Brasília 25/11/2025 - O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Economia Galípolo assina manifesto internacional pela independência dos BCs
ter, 13/01/2026 - 14:51
13/01/2026 - Fachada do Tribunal de Justiça do Maranhão. Foto: Ribamar Pinheiro/TJMA/Divulgação
Justiça TJMA mantém prisão de prefeito e primeira-dama de Turilândia
ter, 13/01/2026 - 14:48
Ver mais seta para baixo