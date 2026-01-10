logo ebc
MPRJ pede inclusão de ex-CEO da Hurb na lista da Interpol

Ele foi preso no Ceará, mas solto após audiência de custódia
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/01/2026 - 21:29
Rio de Janeiro

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu, nesta sexta-feira (9), a inclusão do nome de João Ricardo Mendes, ex-CEO da agência de viagens Hurb, na lista vermelha de procurados da Interpol, além do bloqueio de seu passaporte.

Ele é considerado foragido desde quarta-feira (7). João Ricardo Mendes chegou a ser preso na última segunda-feira (5) no Aeroporto Regional de Jericoacoara, no Ceará, portando documento falso e com a tornozeleira eletrônica descarregada. No entanto, ele foi solto após passar pela audiência de custódia. 

A Justiça do Rio decretou nesta quarta-feira (7) a prisão preventiva de João Ricardo Rangel Mendes. Na decisão, o juiz André Felipe Veras de Oliveira, da 32ª Vara Criminal, decretou a prisão em razão "de evidente risco à ordem pública e à aplicação da lei penal".

O empresário foi denunciado em maio de 2025 pelos crimes de furto qualificado e adulteração de identificação de veículo, e estava respondendo ao processo em liberdade até ser preso no Ceará. A defesa alega que o réu não descumpriu as medidas cautelares.

Logo da Agência Brasil
