logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PF adia depoimentos de três investigados no inquérito do Banco Master

Defesas dos acusados informaram que não tiveram acesso aos autos
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/01/2026 - 15:55
Brasília
Brasília (DF), 22/02/2024, Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) adiou nesta terça-feira (27) o depoimento de três investigados no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura as fraudes financeiras envolvendo compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB). 

Estavam previstos os depoimentos de Robério Cesar Bonfim Mangueira, ex-superintendente do BRB, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Master, e de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio.

As oitivas ocorreriam nas instalações do Supremo, conforme determinação do relator, ministro Dias Toffoli, mas foram suspensas após as defesas dos três acusados informarem que não tiveram acesso aos autos das investigações. Ainda não foi marcada nova data para os depoimentos.

O único investigado ouvido foi Luiz Antonio Bull, ex-diretor do Banco Master. Segundo a defesa de Bull, ele respondeu todas as perguntas dos investigadores e se colocou à disposição para prestar esclarecimentos.

Em dezembro do ano passado, Toffoli decidiu que a investigação sobre o Banco Master deve ter andamento no STF, e não na Justiça Federal em Brasília. A medida foi tomada diante da citação de um deputado federal nas investigações. Parlamentares têm foro privilegiado na Corte.

Em novembro de 2025, o banqueiro Daniel Vorcaro e outros acusados foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo BRB, banco público ligado ao governo do Distrito Federal. De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.

Além de Vorcaro, também são investigados os ex-diretores Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva, além de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco. 

 

Relacionadas
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Mendes defende atuação de Toffoli no inquérito do Banco Master
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Executivo do Master fica em silêncio ao depor à PF sobre venda ao BRB
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
FGC alerta para golpes ligados a indenizações do Banco Master
Edição:
Valéria Aguiar
PF três investigados Banco Master Investigações BRB Operação Compliance Zero
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 21/01/2026 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Boulos acredita que fim da escala 6x1 pode ser aprovado neste semestre
ter, 27/01/2026 - 18:23
Brasília (DF), 27/01/2026 - Banco do Nordeste. Foto: Banco do Nordeste/Arquivo/Divulgação
Economia Banco do Nordeste suspende Pix após sofrer ataque hacker
ter, 27/01/2026 - 18:16
Brasília (DF) 24/01/2022 – Unidade de distribuição dos Correios em Brasília. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Moraes suspende benefícios de acordo que encerrou greve dos Correios
ter, 27/01/2026 - 18:13
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras reduz em 7,8% preço de venda do gás natural a distribuidoras
ter, 27/01/2026 - 18:00
Bacabal (MA), 21/01/2026 - Três crianças desapareceram após saírem para brincar em povoado de Bacabal no Maranhão. Foto: Bombeiros MA/Divulgação
Geral Após 24 dias, buscas por crianças no MA se concentram em mata e rio
ter, 27/01/2026 - 17:38
Cristian Ribera, Copa do Mundo de esqui cross-country
Esportes Comitê Paralímpico faz 1ª convocação para Jogos de Inverno, na Itália
ter, 27/01/2026 - 17:26
Ver mais seta para baixo